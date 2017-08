Bondo mägiküla Lõuna-Šveitsis Graubündeni kantonis tabas eelmisel nädalal kaks suurt rusuvoolu, mis purustasid või kahjustasid 16 hoonet. Surma sai kaheksa rusuvoolu alla jäänud matkajat. Teadlased hoiatavad nüüd, et liustike sulamise tõttu on uued katastroofid vältimatud.

Praegu käivad Bondos puhastamis- ja taastamistööd, milleks kohalike võimude teatel kulub aastaid. Millal külaelanikud oma kodudesse tagasi saavad pöörduda, ei tea praegu veel keegi.

Teadlased hoiatavad, et Bondos juhtunu on alles algus ning Alpides asuvaid külasid ähvardavad uued suured katastroofid.

Nimelt on hakanud liustikud seoses kliimasoojenemisega järjest kiiremini sulama ja veevoolud uuristavad kaljusid. Ajalehe SonntagsZeitung andmetel jälgivad sensorid Alpides praegu 100 varisemisohtlikku kaljuseina. Tegelikult on varisemisohus kohti Alpides oluliselt rohkem ja kõik asukohad ei ole teadagi. Nii ei peetud ka Bondo piirkonda seni ohtlikuks.

MÄGIKÜLA: Vaade Bondole, mida tabas eelmisel nädalal kaks rusuvoolu.< (AFP/Scanpix)

Zürichi ülikooli professor Wilfried Haeberli hoiatas ajalehes Blick, et Šveitsi mägiküladel tuleb olla valmis veelgi suuremateks rusuvooludeks. Sulavatest liustikest moodustuvad uued mägijärved ning kaljude varisemisel nendesse vallanduvad halvimal juhul kuni 100 meetri kõrgused hiidlained, mis mäest alla tormates purustavad kõik ette jääva.

„Küsimus ei ole enam selles, kas midagi niisugust juhtub, vaid selles, millal ja kus,“ rõhutas professor Haeberli.

Ajaleht Blick meenutab, et 2010. aastal tekitas Peruus liustikujärve paiskunud kalju- ja jäälaviin 30 meetri kõrguse laine, mis mööda mäekülge orgu sööstis. See tähendab, et professor Haeberli hoiatusse tuleb suhtuda täie tõsidusega.

(REUTERS/Scanpix)

Vajalikud on ennetavad meetmed