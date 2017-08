Kohe kohe on algamas sügis ning sellega saab uuesti hakata ka telekat vaatama nii, et sealt ka midagi tuleks, mitte ainult korduseid. Mida aga meie suuremad telekanalid sel sügisel näitama hakkavad?

Kanal 2 hooaja avab esmaspäeval kell 19 Eesti populaarseim uudistemagasin „Reporter“, millel täitub 13. eetriaasta. Märgilisele sünnipäevale on pühendatud ka esmaspäevane erisaade „Reporteri kuraditosin“, kus 13 saatega seotud inimest meenutavad oma kirkaimaid hetki ja juhtumisi, mis uudiseid tehes ette on tulnud.

Esimene uus tulija stardib Kanal 2 ekraanil juba järgmisel pühapäeval, 10. septembril. Uus huumorishow „KMD Klubi“ehk Komöödiaklubi toob igas saates lavale värske valiku rohkem kui kümnest tippnäitlejast ja –koomikust. Kaasa löövad Priit Pius, Raivo E. Tamm, Kadri Rämmeld, Merle Palmiste, Üllar Saaremäe ja paljud teised.

(Kanal 2)

Stuudiopubliku ees sünnivad sketšid, milles on elulist huumorit, ergastavat teravust ja üllatavat situatsioonikoomikat. Särtsakas komöödiaetendus tuleb tuttav ette kõigile neile, kes näinud legendaarset rahvusvahelist hittsaadet Comedy Club, sest just selle menushowga koostöös on sündinud ka „KMD Klubi“.

Huumorilainel jätkab Kanal 2 ka septembri teises pooles, kui juba kolmanda hooajaga astub televaatajate ette menusaade „Suur komöödiaõhtu“.

(Kanal 2)

Sel sügisel on publikunaelutaja täis värsket energiat, sest saatejuht Tiit Suka kõrval võtavad koha sisse seitse uut näitlejat. Eesootaval sügisel hakkavad televaatajaid naerutama huumorilegend ja ärapanija Peeter Oja, parima teleseriaali näitlejatari auhinnaga pärjatud Piret Kalda, komeedina teletaevasse tõusnud Kristel Aaslaid, Kanal 2 menusarjas „Köök“ end andeka näitlejana tõestanud Kristjan Kasearu, komöödiasarjas „Naabriplika“ värvikat Tola kehastav Kait Kall, muusikalilavade täht Nele-Liis Vaiksoo ja Draamateatri noor särav talent Christopher Rajaveer.

Suurte showde kõrval toob Kanal 2 juba esmaspäeval, 11. septembril ekraanile ka täiesti uue põnevussarja „Nukumaja“.

(Kanal 2)

Eesti ühe edukama krimikirjaniku Katrin Pautsi stsenaariumil põhinev sari erutab saladuste ja intriigidega, kui pealtnäha idüllilises äärelinnas hargneb lahti haaravalt põnev lugu täis valesid ja ootamatuid keerdkäike. Uue põnevus-draamasarja peaosades säravad Karin Rask, Andres Mähar, Tambet Tuisk, Maarja Jakobson, Andres Roosileht ja Ursula Ratasepp.

Komöödia ja põnevuse kõrval on Kanal 2 programmis jätkuvalt au sees ehe ja humoorikas seiklus ning selle eest kannavad sel sügisel hoolt neli vägevat meelelahutajat Tanel Padar, Ott Sepp, Sepo Seeman ja Ago Anderson. See värvikas seltskond võtab ette vallutusretke läbi eksootilise Gruusia, kus hõrkude maitsete ja elamusterohke kultuuri kõrval ootab mehi ees ka hulk väljakutseid. Lõbus seiklussari „Kiired ja ilusad Gruusias“ näitab, mis puust on need neli tehtud ja kas väljakutsetest tulevad võitjatena välja tiim „ilusad“ ehk Sepo ja Ago või hoopis meeskond „kiired“ ehk Tanel ja Ott.

Uue saatesarjaga stardib sel sügisel ka Carmen Pritson-Tamme. Hingeliigutav tänusaade „Oled jätnud jälje“jagab eestlaste erilisi lugusid ja annab võimaluse ütelda avalikult välja üks ilusamaid eestikeelseid sõnu „aitäh“. Saatesarja tänulood kannavad endas erilist sõnumit, sest nende taga on inimesed, kes oma oleku ja tegudega kellegi ellu märgi jätnud.

Juba enam kui kümme aastat telemaastikul liidripositsiooni hoidnud Kanal 2 toob uute saadete kõrval televaatajate ette taas ka kõik senised telelemmikud. Kohe esmaspäeval asub uutele heategudele „Kodutunne“, teisipäeval võtab päevakajalised tulised teemad ette „Radar“ ja kolmapäeval jätkab menusari „Pilvede all“. Uute sündmuste ja värvikate tegelaskujudega naasevad peagi ekraanile ka komöödiasari „Köök“ ja Eesti vaadatuim krimisari „Siberi võmm“. Samuti ootab rõõmus taaskohtumine ees kõiki „Kuldvillaku“ ja „Nädalalõpp Kanal 2ga“ vaatajaid, kui uute külaliste ja lõbusate kohtumistega on tagasi ekraanil Teet Margna ja Kristjan Jõekalda. Põhjust on oodata ka Roald Johannsoni juhitud „Roaldi nädalat“, sest kahekordselt auhinnatud telesaade rabab sel sügisel nii dramaatiliste kui ka värvikalt lõbusate lugudega.

Parimate kodumaiste saadete kõrval näeb Kanal 2s ka sel sügisel maailmaklassi meelelahutust. Juba käesoleval nädalal on vaatajaid argipäeviti haaranud uus remondi-reality "Minu kodu on parim", järgmine kolmapäev toob uute osadega ekraanile tagasi menuka draamasarja "Naistevangla". Ekraanile ootavad pääsu veel "Ameerika talendi" verivärske hooaeg ning maailmas laineid löönud uusversioon legendaarsest sarjast "MacGyver". Ees ootavad ka mitmete Hollywoodi kassahittide tele-esilinastused - just Kanal 2 ekraanil näeb esimesena filmisarja „Kiired ja vihased“, suurteoseid „Tähtedevaheline“ ja „Homse piiril“, pööraseid komöödiaid „Vastikud ülemused 2“ ja „Naabrid“ ning mitmeid uusi eestikeelseid koguperefilme.

TV3

Juba septembris jõuab TV3 eetrisse Eesti suurim mõistatus, mis on siiani lahendamata! Mida uurisid ja leidsid nõukogude sõjaväelased vene aja lõpul Meriväljalt? Kas tõesti oli tegu maavälise objektiga, ufoga?

( TV3)

Uues müstilises põnevussarjas saabub Meriväljale tööle nooruke tütarlaps Karin, et hakata hooldama ratastooli aheldatud kõnevõimetut meest, kuid ootamatult selgub, et Karinil on täita hoopis teistsugune ülesanne. Tegevus toimub tormiliste üheksakümnendate lõpul ja käivitub põnev ja müstiline sündmuste ahel, et lahendada Merivälja mõistatus, mille niidid viivad paljude inimeste varjumaailmadesse ja saladusliku maavälise objekti tegeliku olemuseni.

Kodumaises põnevusseriaalis löövad kaasa Eesti tippnäitlejad ja uued tõusvad tähed – Merle Palmiste, Argo Aadli, Andrus Vaarik, Olav Osolin, Tarvo Krall, Maria Avdjushko, Lauli Otsar, Andres Lepik jpt. Sarja stsenarist on Indrek Hargla ja režissööri Triin Ruumetit teavad vaatajad kinolinal olnud filmi „Päevad, mis ajasid segadusse“ režissöörina. „Merivälja“ teeb eriliseks ka spetsiaalselt sarja jaoks kirjutatud muusika, mille on loonud noor talent Taavi Aavik.

Uus, kõhedusttekitav müstiline põnevusseriaal “Merivälja” stardib esmaspäeval kell 21.30 TV3s!

---

Kellele ei meeldiks üllatused? Eriti siis, kui töötad pensioniametis halli mutrikesena. Kuid kui ühel päeval toob saatus sulle teate, et oled saanud lillepoe omanikuks, kus askeldab taimehull Kristofer Robin ja mida külastavad ülimalt kummalised kliendid, siis mida sa küll teeks?

(TV3)

Eriti hästilõhnav uhiuus komöödia "Lillepood" Ago Andersoni ja Ivo Reinokiga puhkeb õide teisipäeval kell 20.00 TV3s!

---

Viis julget eesti noort naist, eesotsas staarblogija Mallukaga, on esimesed inimesed Eestis, kes toovad sel sügisel nii julge avameelsusega ekraanile oma lapsesaamise loo! Milline on elu kõige olulisem teekond, mis on täis nii lootust kui ka hirmu aga ka suurt armastust?

(TV3)

Hiidlased Birgit ja Tõnis, kassapidaja Linda ja laotööline Mario, õmbleja Riina ja logistik Madis ning joogaõpetaja Karina. Kuidas kulgeb sünnitus ja millisteks kujunevad 5 uue ilmakodaniku esimesed elukuud?

Uue tõsielusarja „Me saime lapse“ beebid hakkavad sündima kolmapäeval kell 20.00 TV3s!

---

Suvesangarid Kristjan ja Indrek alustavad sel sügisel uue ja lõbusa projektiga „Üllata Eestit!“, milles astuvad üles toredad eesti inimesed, kes oskavad, omavad või suudavad midagi sellist, mis kõiki teisi leebelt öeldes jalust rabab!

(TV3)

Suvesangarite uus meeleolukas talendishow "Üllata Eestit“ on eetris neljapäeviti kell 20.00 TV3s!

---

Neil vanavanematel pole aega sukka kududa ega rahvatantsu tammuda, sest elu on selleks liiga pöörane! Armastatud sarja „Papad ja mammad“ uues hooajas ootavad Ullat ja Jürit ning Vaiket ja Vollit ees uued, värvikad seiklused majutusäris, kus neil tuleb tegeleda eriskummaliste klientidega, kes tekitavad paksu pahandust. Pidevas kaoses on tülid kiired tekkima ja vahest ei piisa enam sõnadest ja käiku tuleb lasta sõna otseses mõttes rusikad. Kui varasemalt olid Ulla ja Jüri suhted pingelised, siis seekord kisuvad Vaike ja Volli suhted järk järgult kiiva. Kõige selle sasipuntra keskel on suvevaheaega veetmas Lenna.

(TV3)

Armastatud kodumaise sarja „Papade mammad“ kauaoodatud uus hooaeg stardib reedel kell 20.00 TV3s!

---

Sel sügisel alustab Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ uue hooajaga, mis saab olema erakordselt põnev, sest saatejuht on pühendanud terve suve uute lugude otsimisele.

(TV3)

„Meil õnnestus intervjuu saada endise õiguskantsleri nõuniku Jaanus Konsa ohvriga. See on üks kõige karmimaid intervjuusid, mida olen võib-olla ajakirjanikuna teinud“ kirjeldab Lust.

Korda on saadetud palju valguskartvat ja Lust plaanib need teod ka päevavalgele tuua.

Katrin Lust lubab televaatajatele, et sügishooaeg saab olema metsik: „Viime vaatajad otse sündmuste keerisesse, väga palju actionit – see pole film – see kõik juhtub päriselt!”

Kõige mahlakamad lood otse elust enesest - „Kuuuurija“ alustab esmaspäeval kell 20.00 TV3s!

--

See oli erakordne suvi, mil paljud vabatahtlikud said proovida salapärase hüpnoosi uskumatut mõju, sest Marissa võimetest sattus vaimustusse tuhandeid inimesi. Kuidas on see võimalik, et keegi võib panna kelle iganes tegema mida iganes?

(TV3)

Uued hämmastavad katsed saates „Hüpnotisöör“ juba esmaspäeval kell 21.00 TV3s!

Padjaklubi tšikid on tagasi oma pööraste seiklustega! Uuel hooajal saavad padjakatest talutüdrukud ning neid sunnitakse tööd tegema rohkem, kui kunagi varem, sest kuri talupealik Irja hoiab silma peal. Miski ei valmista neid ette aga selleks, et talus pole ei elektrit ega isegi vett! Ootamatult selgub, et elu maal on siiski võimalik. Otseloomulikult saavad siit alguse uued supernaljakad olukorrad ja peadpööritavad seiklused.

(TV3)

“Padjaklubi” uus hooaeg alustab teisipäeval kell 21.30 TV3s!

---

On üks kontor, kus töö ei lõpe kunagi, sest kurjategijate fantaasia on piiritu. Kuid pole lootustki, et nende jubedad teod jääksid karistamata, sest kõige osavamad Eesti detektiivid Marion, Freya ja Luna, on otse loomulikult neist veelgi nutikamad. Uuel hooajal on sarjas näha ka uusi tegelasi, üks neist on noor ja kaunis advokaat Kioko, keda kehastab näitleja Klaudia Tiitsmaa.

(TV3)

Kättemaksukontori uus, eriti peadpööritav hooaeg alustab neljapäeval kell 20.30 TV3s!

---

Iga sõna õige mehe suus on tugevam kui mõõk! Siin pole püha ükski küsimus ega kättesaamatu ükski saatekülaline. Mihkel Raud on tagasi, et tuua meieni põnevad ja vürtsikad vestlusringit otse-eetris!

„Kolmeraudne“ alustab uue hooga neljapäeval kell 21.35 TV3s!

---

Uus reisisari „Reis Siberi südamesse: Baikal“ on saade, kus 8-liikmeline reisiseltskond sõidab kahe eriettevalmistuse läbinud maasturiga ringi ümber Baikali järve Venemaal. Lisaks lummavale loodusele, “võimalik vaid Venemaal” situatsioonidele, šamaanidele ning toredatele kohalikele, pakub uus saatesari põnevust ning pingsaid olukordi. Lõbusas tempos kajastatakse seiklust, off-road'i, laagriõhtuid, väljakutseid ja palju muud!

Uhiuus matkasari „Reis Siberi südamesse: Baikal“ stardib juba sel sügisel!

---

Taas on aeg teha võimatu võimalikuks ja kohtuda vanade lemmikutega kõige lõbusamal moel - 6. hooajaga alustab meeleolukas laulu- ja paroodiashow "Su nägu kõlab tuttavalt“! Uus hooaeg tõotab tulla varasematest veelgi üllatavam, sest kõik kaheksa andekat ja armastatud artisti on täiesti uued talendid, kes rahvast oma paroodianumbritega sügisel naerutama hakkavad.

Eesti suurima teleshow "Su nägu kõlab tuttavalt" eriti üllatusterohke uus hooaeg stardib juba sügisel!

---

Saatesari „Minu imeline muutumine“ on aastate jooksul kinkinud kümnetele inimestele uue, parema välimuse ja saatuse ning teeb seda ka sel aastal! Vaatajad on kaasa elanud hämmastavatele lugudele ja jalustrabavatele muutmistele ning sel hooajal saavad imelise muutumise täiesti uued osalejad!

„Minu imeline muutumine“ alustab juba sel sügisel!

---

Sel sügisel jõuab TV3 ekraanile kodumaise selgeltnägijate tuleproovi uus müstiline hooaeg, kus astuvad tulle verivärsked osalejad. Rahvahääletuse tulemusena valivad televaatajad uue "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" võitja.

(Martin Ahven)

Põneva nõiasaate uus maagiline lahing algab juba sügisel!

ERR kanalid

Uuenenud „Terevisioon“ tervitab vaatajaid erisaatega 1. septembril kell 8. Traditsioonilisel ajal, kell 6.55, alustab saade 4. septembril. Sügishoojal ekraanile jõudev hommikuprogramm on läbinud uuenduskuuri. Saadet juhivad sel hooajal Katrin Viirpalu, Piret Järvis ja Reimo Sildvee, nende kõrval astuvad uute tulijatena ekraanile Heli Luik ja Martin Veisman.

(ERR)

„Ringvaade“ alustab hooaega samuti 4. septembril ning sel sügisel on ka reedene saade tunni aja pikkune.

Septembri esimesel laupäeval jõuavad uute hooaegadega ekraanile armastatud sarjad„Koduigatsus“ ja „Inspektor George Gently“.

4. septembril toob ETV ekraanile uue saatesarja „Meie Eestid“. See on lõbus reisisaade, mis viib vaatajad paika, mida mõnes mõttes tunneme kõige vähem - meie oma kodumaale. Nii nagu ükski prohvet ei ole kuulus omal maal, ei ole ka saatejuhid vaatajaile võib-olla tuttavad. Tavaliselt oleme harjunud neid nimetama “mitte-eestlasteks”. Ent kuuekesi heidavad nad värskeid ja vaimukaid pilke väiksele maatükile Soomest lõuna ja Lätist põhja pool, mida ühiselt nimetame koduks. Kui "Meie Eestid" on lõppenud, jõuab ekraanile Margus Saare juhitud saate „Iseolemine“ uus hooaeg.

Urmas Vaino kaasakiskuv debatisaade „Suud puhtaks“ alustab uut hooaega 6. septembril.

(ERR)

Saade algab sissejuhatava osaga kohe pärast „Pealtnägijat“ ning jätkub põhjaliku aruteluga pärast „Aktuaalset kaamerat“.

7. septembril õhtul jõuab Eeva Esse juhtimisel ETV ekraanile värske saatesari „Uudishimu tippkeskus“. Saates tutvustatakse lihtsalt, kuid põnevalt seda, kuidas teadus kohtub meie igapäevaeluga.

Alates 8. septembrist on ETV ekraanil aga uus saatesari „Töörööplejad“, mis kõrvutab kaht sama elukutse esindajat, tuues esile nende ühisosa ja rõhutades samas nende erinevusi. Saate eesmärk on väärtustada erinevaid ameteid ja näidata nende telgitaguseid.

Septembri teises pooles jõuab vaatajateni aga uus liiklussaade „Punane sekund“. Pühapäeva õhtuti enne "Aktuaalse kaamera" põhisaadet saab aga näha muhedalt andekaid minisaateid „Leiutades Eestit“, kus lapsed kujundavad oma nutikate leiutistega tuleviku Eestit.

17. septembril toob ETV ekraanile uue krimisarja „Lõksus - tapja meie seas“. Tegemist on kargelt põhjamaise kriminaalsarjaga, mis tirib vaatajad paeluvate sündmuste keerisesse. Pisikese Islandi linnakese juures leitakse fjordiveest tundmatu surnukeha ning selle tuvastamine osutub võimatuks. Uurimisel on kaalul minutid, kuid tugev lumesadu annab oma panuse selleks, et kogu müsteeriumi lahendamine võimalikult keeruliseks muuta.

26. septembril alustab ETV „Valimisstuudiotega“ - käes on kohalike omavalitsuste volikogude valimise aeg ning ETV toob olulisemad hetked vaatajateni. „Valimisstuudio“ saatejuhid on Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar. 15. oktoobril lõpeb valimiste periood suure „Valimiste õhtuga“.

Televaatajate lemmik, krimisari „Midsomeri mõrvad“, on 19. hoojaga ETV vaatajate ees alates 29. septembrist. Novembris jõuab Indrek Treufeldti juhtimisel eetrisse aga Eesti Vabariigi 100. sünniaastale pühendatud ajaloosari „Ehitades Eestit“.

ETV2 sügishooajale teeb alguse mitmekesine 1. septembri eriprogramm. Kell 19.35 jõuab ekraanile koguperekontsert „Mina ka“, mis pakub rõõmu igas vanuses publikule - lapsepõlvelaulude ärtundmisrõõmu emadele ja isadele ning lahedaid leide nii tirtsudele, põnnidele kui ka poistele ja tüdrukutele. Laval astuvad üles Kristel Aaslaid, Birgit, Liis Lemsalu, Ivo Linna, Daniel Levi, Ott Lepland ja Liisi Koikson, Lasteekraani Muusikastuudio laululased jpt.

Kell 20.35 saab näha Daniel ja Aimie Stillingi auhinnatud dokumentaalfilmi „Lapsepõlv lastele tagasi - mängud looduses“, mis räägib hariduselust. Ameerika koolides kummitab testitont. Õpetajad ja õpilased pingutavad kõigest väest kõrgete punktide nimel, samal ajal on mänguplatsid tühjad ning lapsepõlvest jäävad nukrad mälestused. Inspireeriv pilguheit Taani näitab, et võimalik on ka teisiti. Nüüd peetaksegi plaani, kuidas anda lastele lapsepõlv tagasi.

Õhtul kell 22.05 aga pakub ETV2 vaatamiseks värsket osa sarjast „Kodused kontserdid“. Tallinnas Karjamaa asumis avavad oma kodu uksed esinejatele, publikule ja ETV2-le Harry ning Taimi. Hubasel kodulaval esineb helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja koos sõpradest muusikutega.

ETV2 ekraani vallutavad septembris maailmakinos loorbereid lõiganud noortefilmid ning Andrei Tarkovski filmid. Näha saab linateoseid „Ivani lapsepõlv“, „Andrei Rubljov“, „Peegel“ ja „Stalker“.

18. septembril jõuab ETV2 ekraanile Matsalu loodusfilmide festival ning samal päeval alustab värsket hooaega ka Joonas Hellerma vestlussaade „Plekktrumm“, mis ka sel hooajal kutsub stuudiosse põnevad külalised.

Septembri lõpus saab ETV2 ekraanil näha uut sarja „Teel Leninile“. Lenini mäetipp on eestlastele ülioluline ning kohati isegi tähtsam kui Mount Everest. Neljaosaline värske sari jutustab loo rännakutest tippu. Septembri lõpp toob ETV2 vaatajateni ka põneva„Kaardimaja“ värsked osad ning oktoobris jõuab vaatajateni põnevalt meeleolukas reisisari „Žiguliga Venemaal“.