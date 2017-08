“Simpsonid” vallandasid neile 27 aastat muusikat teinud helilooja Alf Clauseni. Produtsendi sõnul tahavad nad seriaali tuua teistsugust muusikat.

Clauseni vallandamise taga peituv põhjus võib seisneda liigsetes kuludes, kuna Clausen kasutas muusika tegemiseks suurt, 35-liikmelist orkestrit. Muusikale kulus seriaali eelarvest miljoneid dollareid igal aastal.

Clauseni muusikat on hinnatud 21 Emmy nominatsiooniga ning ta on võitnud neist kaks, 1997. ja 1998. aastal. Kolmel korral on ta pärjatud ka Annie auhinnaga.