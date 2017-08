Valitsuse pressikonverentsil tutvustas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva plaanitavat seaduse muudatust, millega tahetakse inimesed vaid toetustele tuginevast elurütmist välja tuua. Kaia Iva selgitas, et täna saatis sotsiaalministeerium riigikogule arutlemiseks toimetulekutoetust puudutava seaduseelnõu. "Põhimuudatus on see, kuidas soodustada toetuse lõksust välja tulemist ja tööle minemist," kirjeldab Iva ideed. Ministri sõnul on ligi kolmveerand tööealistest toimetulekutoetuse saajatest saanud riigilt raha üle kolme kuu ja vaid 13% neist samal ajal ka ise tööl käinud.

"Ehk et inimesed ka natukene nuputavad ja arvutavad ja saavad aru, et ei ole mõtet tööle minna, sest toetus kohe väheneb ja väikese palga puhul lihtsalt ei ole see majanduslikult mõttekas," räägib Iva.

"Samas ainuke asi, mis vaesuslõksust välja aitab ja inimesel laseb olla ka eneseväärikas ja toimekas, on siiski töö tegemine," põhjendab ta seaduse muudatuse vajadust. Mis uue seadusega muutub? "Isik, kes on olnud pikemat aega toimetulekutoetusel, saab tööle minnes kuueks kuuks soodusaja. Kaks esimest kuud tema töötasu ei arvestata üldse sissetuleku hulka, kui tema toimetulekutoetust arvutatakse ehk tema toimetulekutoetus tuleb kaks kuud samamoodi edasi. Ja järgmised neli kuud võetakse arvestamisel aluseks pool sissetulekut, ehk võib siis arvata, et tema toimetulekutoetus väheneb," selgitab Iva. Pooleaastane soodustusperiood peaks Iva sõnul olema piisav selleks, et inimestel tekiks taas tööharjumus. "Katseaeg on ka võib-olla juba läbi ja inimene on selle aja jooksul saanud ka nii palju kindlust juurde, et see palk ehk hakkab tõusma," avaldab minister lootust.