"See oli kuidagi saatuse mäng. Meie kõige esimene esinemine Inglismaal toimus Manchesteri teatris, see oli galaõhtu meie trupi asutaja auks, kes sai 80-aastaseks. Printsess Diana oli selle õhtul osaline," meenutab Age Oks.

Täna möödub 20 aastat Pariisis toimunud traagilisest autoõnnetusest, milles hukkus miljonite inimeste poolt armastatud printsess Diana ning tema toonane kallim Dodi Al Fayed. Seoses kurva aastapäevaga on paljud jaganud oma mälestusi Inglise roosiks kutsutud Dianaga. Endine priimabaleriin Age Oks kohtus Inglismaa rahvusballetis tantsides Dianaga korduvalt, nõnda et lõpuks vesteldi juba kui head tuttavad.

“Hiljem sai täitsa tavainimese kombel vesteldud, talle oli ballett üldse südamelähedane. Ta oli väga soe ja väga siiras, kergelt arglik, hästi sümpaatne, hästi naiselik, õrn. Aga muidugi aastatega ka muutus, see ei olnud see Diana, keda me alguses kohtasime, mis oli aastaid hiljem,” jutustas Age.

