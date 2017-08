Teleprodutsent Triin Luhats sai kolm kuud tagasi teist korda emaks, kuid naine särab juba supervormis moepoodiumil. Kuidas läks küll nii, et rasedusega võttis naine hoopis kaalust alla?

“Ma pean ausalt ütlema, et mul ei olnudki neid beebikilosid, ma olin miinustes! See ei ole kindlasti midagi sellist, mida kõik peaks tegema ja mida ma soovitaks. See oli lihtsalt minu keha ja ainevahetus,” sõnas Luhats, tunnistades, et võttis põhimõtteliselt rasedusega mitte kaalus juurde, vaid hoopiski alla!