Hiljuti vabakutseliseks hakanud lauljanna Helen Adamson on pidanud oma kulutusi korralikult kokku tõmbama, et iga kuu ots otsaga kokku tulla. Ka ei kavatse ta elukaaslase rahakotil elada, kuna ka kaaslasel puudub stabiilne sissetulek. Ometi on Helen praeguse eluga ülimalt rahul!

“Eks see oli väga läbimõeldud otsus, sest ma olen töötanud 18. eluaastast saadik, kui ma käisin alles keskkoolis. Mul pole sellist aega olnud, et lihtsalt ennast avastada ja puhata. Puhkusele olen läinud kolemks nädalaks. Aga nüüd ma olengi töötu, ehk siis vabakutseline, ma praegu elatungi kontserditest. Ma olen oma kulutusi väga kokku tõmmanud, laenud lõppesid ära, mis tähendas minu jaoks, et ma saangi, vähemalt veebruarini, elatuda esinemistest, muusikast, teha “Naistesaadet” ja sellega leiba teenida. Saab üks mu ammune unistus teoks!" lausus naine.

