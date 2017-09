Kuigi kartulist teeb friikartulid õlis frittimine, ei pea nad seepärast veel suulakke kinni jääma ning õli maitse ei tohi muid maitseid lämmatada, tõdes žürii korduvalt. Seevastu pälvisid kohe plusspunkte need kartulid, mida süües lõug ei läikinud. Samas ei maitsenud meile ka liiga kuivad kartulipulgad. Seega märksõna, millega kõik friikameistrid polnud arvestanud, on mõõdukus. Sama kehtib ka soola puhul. Soolaga koonerdamine tundus sagedaminigi karuteene tegevat kui vähe lahkemalt lisatu. Sest täitsa magedal kartulil justkui polegi mingit maitset.

Eestlane on alati kartulit söönud, trendikas eestlane armastab tänavatoitu ja koolilapsed meelsasti ainult friikatest toituksidki. Sestap proovisime meiegi oma järjekordsel pimetestil friikartuleid. Testijaid oli sama palju kui testitavaid ehk üheksa ja nii võinuks üks kartul žüriilt maksimaalselt 90 punkti koguda.

Ka liiga peened pulgad žürii poolehoidu ei pälvinud – kartulitikud võivad laiematest laastudest küll krõbedamad olla, aga friikaid ostes tahaks midagi ka süüa, niisama krõbistamiseks on kindlam juba pakk kartulikrõpse osta. Seepärast pani žürii lahkemalt plusspunkte neile friikatele, mis traditsioonilistes kiirtoidukohtades pakutavatest märksa suuremad. Peale maitsvama sisu pälvisid need ka välimuse eest rohkem kiidusõnu kui traditsioonilised tikud.

Nagu meiegi test kinnitas, pole friikartulid enam pelgalt tänava- või kiirtoit, vaid on edukalt kanda kinnitanud ka trendikate toidukohtade menüüdes.

Heaks juhuks olgu veel märgitud, et nagu kõrvalolevast punktitabelist näha, kuulusid paari kartuliportsu juurde ka kastmed, aga pimetestil serveeriti kõiki kartuleid siiski lisanditeta. Kastmed jäid žüriile magustoiduks, seega olid mängureeglid kõigil võistlejail võrdsed.

Kivi, Paber, Käärid – tervislikud palmirasvas praetud friikartulid. (Robin Roots)

Kivi, Paber, Käärid – tervislikud palmirasvas praetud friikartulid – 54 punkti

Ports maksab 3,10 €

+ tervislik välimus ja tasakaalus maitsed; nii soola kui ka rasva just parasjagu; tõeliselt maitsekad; kartul mõnusalt täidlane; suured laastud tekitavad tunde justkui ei söökski rämpstoitu, vaid midagi tervislikku; lõhn meenutab koduseid praekartuleid; suured krõbedad tükid tekitavad isu; minu lemmikud; ilusad kuldsed; meeldiv mahe lõhn; justkui oleksin ise kodus frittinud; näevad hästi naturaalsed välja;

– minu jaoks liiga soolased; väga soolased ja rasvased; lõhn liiga õline;

8 ostaks, 1 mitte

Toit`s – friikartulid juustukastme ja jalapenodega. (Robin Roots)

Toit`s – friikartulid juustukastme ja jalapenodega – 53 punkti

Ports maksab 4,40 €

+ isuäratav välimus ja mingi mõnus maitsenüanss; suured pulgad tekitavad isu; vist mingi ürt?; hea lõhn, aga mitte tüüpiline friikartuli oma; ka maitse on hea, aga samuti friikatele mitte tüüpiline; kindlasti ostan ka tulevikus; lõhn meenutab koduseid praekartuleid; suurepärase maitsega; on nii maitset kui ka välimust; lõpuks ometi kartulid, mis ka lõhnavad nagu kartulid; mahe maitse; loomulik kartulilõhn, äkki mingi ökoroog?; välimus lausa kutsub sööma; neid võib nokkima jäädagi;

– lõhn häirivalt intensiivne; ülemaitsestatud; lõhna põhjal eeldasin paremat maitset; magedavõitu; häirib kerge kartulikoore maitse;

7 ostaks, 2 mitte

Uulits – käsitöökartulid majoneesi ja ketšupiga. (Robin Roots)

Uulits – käsitöökartulid majoneesi ja ketšupiga – 53 punkti

Ports maksab 3,40 €

+ lõhn meenutab vanaema krõbekartuleid; täna proovitutest kõige tumedamad, aga selles ongi nende väärtus; maitseski on tunda mõnusat krõbedust; erinevalt paljudest täna proovitutest on kartulitel olemas ka kartuli lõhn; lõhn paneb suu vett jooksma; igati maitsvad; pigem restorani- kui tänavatoit;

– üleküpsetatud; välimus meenutab rohkem praekartuleid; maitse liialt õline; tulevikus võiks rasva pealt veidi kokku hoida; kerge kõrbelõhn; maitse jäi alla välimuse põhjal loodetule;

7 ostaks, 2 mitte

Hesburgeri friikartulid (Robin Roots)

Hesburger – friikartulid – 49 punkti

Ports maksab 1,50 €

+ selge see, et ainult sool ja õli siin pole, aga maitsele tuleb see ainult kasuks; täna proovitutest parimad; äkki kergelt magus kõrvalmaitse?; parajalt soolased ja krõbedad; isuäratav lõhn; maitsekad ja mitte liiga rasvased; kutsuvalt kollased pulgad; kindel valik ehk traditsioonilised friikad;

– väga peened orgid nagu kiirtoidukohtades ongi; tahaks tiba tumedamaid ja pontsakamaid pulki; õline lõhn nagu istuks Hesburgeris; minu maitse jaoks kuivavõitu; liiga kahvatud; jõuliselt rasvased, nii et paras oleks purjus peaga süüa.

6 ostaks, 3 mitte

Dineri käsitsi lõigatud friikartulid. (Robin Roots)

Diner – käsitsi lõigatud friikartulid – 44 punkti

Ports maksab 2,50 €

+ suurepärane välimus; piisavalt soola ja mõistlikult õli; maitsest on aru saada, et tegu pole suvalisest putkast ostetud friikatega; arvatavasti käsitsi tehtud; just parasjagu soolakad, mis ei lase õli maitsel domineerima jääda; plusspunktid kartulikoore eest; täna proovitutest parimad; pole liiga õlised; näevad välja nagu oleksin ise teinud; kena kui kuld, silmale ilus vaadata;

– maitset napib; magedavõitu; ninna lööb rasvalõhn; maitse peaaegu puudub; lõhnab nagu kartulipuder; mingi võõras kõrvalmaitse, mida ma varem pole friikate juures tundnud; tasuks pikemalt praadida, praegu kartul liiga tärkliseline;

6 ostaks, 3 mitte

Hella Hundi friikartulid. (Robin Roots)

Hell Hunt – friikartulid – 42 punkti

Ports maksab 3,50 €

+ kenad keskmisest laiemad laastud; suured pulgad on lahedad; igati maitsekad; heas mõttes tavalised; peale soola on tunda mingit mõnusat kõrvalmaitset;

– täitsa mage; suhu jääb rääsunud rasva maitse; väga õlised; liiga pehmed; tahaks kuldsemaid ja krõbedamaid; ei lõhna, ei maitset; suhu jääb ebameeldiv järelmaitse;

5 ostaks, 4 mitte

McDonald`si friikartulid. (Robin Roots)

McDonald`s – friikartulid – 41 punkti

Ports maksab 1,85 €

+ lõhn meenutab koduseid praekartuleid; klassikaline välimus; maitsevad nagu tavalised Hesburgeri friikad; nii välimus kui ka maitse heas mõttes Harju keskmine; isuäratav välimus; igati maitsekad, ainult soola võinuks rohkem olla; ilusad kuldkollased; kutsuvad ostma;

– magedavõitu, kuid samas söödav; ilmetu maitse; veidi kuiv ja mage; kuidagi väga kollased; kõvavõitu; liiga soolane;

4 ostaks, 5 mitte

Olerexi friikartulid. (Robin Roots)

Olerex – friikartulid – 36 punkti

Ports maksab 1,50 €

+ mõnusalt krõbeda välimusega; kenad kergelt pruunikad; täitsa söödavad;

– täiesti mage; ei mingit lõhna; pehmed, aga mitte krõbedad; maitse praktiliselt puudub; kokk on vist unustanud soola lisada; sööma ei kutsu lõhn ega välimus; maitse meenutab kartulikrõpse, seega ülemaitsestatud; tuhmivõitu; lõhn olematu; kas neid on küpsetatud rääsunud õlis?

2 ostaks, 7 mitte

Circle K friikartulid. (Robin Roots)

Circle K– friikartulid – 25 punkti

Ports maksab 1,99 €

+ kui vahel lõhnab rasv mõnusalt, siis siin ta seda teebki; mõnus fritüüri lõhn; heas mõttes tavalised; näeb välja kui korralik kiirtoit;

– kasutatud oleks justkui aegunud kartuleid; tugev rasvalõhn; täiesti mittemidagiütlev maitse; ebameeldiv vana õli lõhn; tulevikus vabatahtlikult enam küll ei sööks; maitse mõttes täielik pettumus; pagana kõvad ja maitsest on tunda ainult soola; liiga õlised; häirivalt tugev rasva või õli lõhn; tõeliselt ebameeldiv maitse;