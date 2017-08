Mehi kujutatakse loomadena, keda pidevalt saatmas instinkt jahtida ja murda - meeste puhul siis jahtida naisi ja neid vallutada (või allutada). Kas mehed mõtlevad tõesti ainult seksist? Kas nende ainsaks kinnisideeks on prono?! On palju asju, mida me kõik vastassugupoolest eeldame või, kui asi puudutab seksi, vahendab The Sun. Üks levinumaid on kindlasti see, et mehed mõtlevad alati seksist. Või naise puhul - peavalu tekib naistel alati siis, kui nad tegelikult mehega lihtsalt seksida ei taha.

Seksiekspert Tracey Cox toob asjasse natuke selgust. Ja olgu juba öeldud, et nii mõnigi müüt saab murtud!

1. Mehed on pornost sõltuvuses Sa võid ju arvata, et kõik mehed vaatavad kuumi ja kelmikaid pornofilme, aga see pole tõsi. "Enamus mehi vaatavad pornot. Aga enamus mehi ei loobu seetõttu seksist naistega," selgitab seksiekspert. "Porno vaatamine ei viita ka sellele, et ta tahaks oma naist petta," lisab Cox, et mehed on võimelised nautima pronot ja ka seksi oma naisega. 2. Kui ta naudib sinu puudutusi tagumikul, siis peab ta olema gei Tracey sõnul on tegu järjekordse müüdiga. Need puudutused tagumikul võivad mehe jaoks lihtsalt mõnusad olla. Erogeensed tsoonid ei asu kõigil ühes ja samas kohas. Kellele meeldib kõrva näksimine, kes eelistab laksu kannikatele. Kui ka mees peaks nautima anaalset rahuldust, siis ka see ei seksieksperdi sõnul teda veel omasooiharaks. 3. Mehed tahavad kogu aeg seksida Mõnel mehel on kõrgem suguiha, kuid nii on ka mõne naisega, kes sookaaslastest palju enam seksida soovib. Tracey sõnul oleme me kõik erinevad. "Mõni mees tahab pidevalt magada. Mõni ei taha," toob ta näite. 4. Kui peenis ei kõvastu, siis naine ei meeldi mehele Erektsiooni mitte saamine on mehe jaoks suur stress ja mure. Ja enamasti ei ole sel midagi pistmist iha ega meeldivusega kaaslase vastu. On palju teisi ja mõjuvamaid asju, miks mehe peenis ei kõvastu. Liigselt tarbitud alkohol, ta ei tunne end hästi, stress, ärevus, ravimid. Või vajab ta lihtsalt teistsugust lähenemist voodis. Seksieskperdi sõnul käib asi vastupidiselt levinud arusaamale, et kui mees näeb naist, siis asub meheau tegudele. 5. Meestele ei piisa ühest partnerist Levib müüt, et naised on monogaamsed, aga mehed mitte. Naised seavad sotsiaalselt endale sageli meestega võrreldes enam piiranguid. Ometigi näitab praegune olevik, et naised kipuvad järjest agaramalt afääre omama. "Me pole loomad - meil on aju ja võime mõelda. Petmine on valik, mitte bioloogiline vajadus," kinnitab ekspert. 6. Mehed vajavad erektsiooni, et seksi nautida Vaimselt eelistaks iga mees kogeda mõnu ikka koos erektsiooniga. Kuid tegelikult suudavad mehed ka ilma ühtesse astumata mõnu kogeda. Eksperdi sõnul on tegu ajupesuga, et iha võrdub kõvastunud peenisega. 7. Nad suudavad kontrollida, et kaua nad voodis vastu ka peavad Kuigi enamus mehi seda sooviks ja ihkaks, siis tegelikult seda nad kontrollida ei suuda. Kuigi leidub asju, mis aitavad orgasmi pidurdada, siis on mõneti asi kinni ka geneetikas.