On üks kontor, kus töö ei lõpe kunagi, sest kurjategijate fantaasia on piiritu. Kuid pole lootustki, et nende jubedad teod jääksid karistamata, sest kõige osavamad Eesti detektiivid Marion, Freya ja Luna, on otse loomulikult neist veelgi nutikamad. Uuel hooajal on sarjas näha ka uusi tegelasi, üks neist on noor ja kaunis advokaat Kioko, keda kehastab näitleja Klaudia Tiitsmaa.

„Kunagi ammu, äkki 2 aastat tagasi, oli üks roll, kus mängisin mõrvarit – üsna külmaverelist sarimõrvarit. Enne seda olin tohutu „Kättemaksukontori“ fänn! Aga minu tegelaskuju Kioko on nutikas, entusiastlik, rõõmsameelne, tüdrukulik ja kiire taibuga!“ on Klaudia Tiitsmaa uue hooaja eel elevil.

Kättemaksukontor seikleb sel hooajal palju looduses, käib muuhulgas Narvas ja Kolga mõisas. Detektiividel tuleb rinda pista kõikvõimalike maniakkide, suurushullude, psühhopaatide, sarimõrvarite ja muude kuritegelike geeniustega. Hooaja avaosas räägitakse saladusest, mis on tappev igaühe jaoks, kes sellest teada saab.

Kättemaksukontori uus hooaeg alustab juba järgmisel neljapäeval kell 20.30 TV3s!