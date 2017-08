Kas soetada koos korteriga parkimiskoht või mitte? See on küsimus, mida esitavad endale paljud uue kodu ostjad, kel veel pole autot või kes omades autot, loobuvad ostust pingelise eelarve tõttu.

Toon välja põhjused, miks parkimiskoht on siiski kasulik kõigil osta.

Kohe alustuseks soovitan autoomanikel parkimiskoha ostus mitte kahelda. Loota, et küll oma autole kusagil koha leiab, on parkimisprobleemidest kubisevas Tallinnas üsna õhukesel jääle kõndimine. Elanike arv kasvab, autostumine kasvab, kuid tänavad või majadevahed laiemaks ei muutu. Seda eriti just „mägedel“.

Täpselt sama põhjus hakkab mängima rolli siis, kui soovite oma korteri müüa. Uue ostja suur nõudmine võib olla parkimiskoha olemasolu ning on väga nukker, kui just selle tõttu jääb tehing katki. Veel enam – parkimiskoha olemasolu mis iganes piirkonnas on üleüldse väga tugev müügiargument.

Üüri parkimiskoht välja

Kui uues majas antakse võimalus, et suure korteri ostjad saavad soetada kaks parkimiskohta, kuid peres on üks auto, tasub ka teise koha välja osta. Selle saab nimelt naabritele või kõrvalmaja elanikele üürile anda. Või kui teile käib palju külalisi, on kasvõi üks kohtki neile olemas.

Muide, parkimiskoha üürile andmine võiks olla hea argument ka neile, kes autot ei oma. Tegemist on ju igakuise kindla sissetulekuga. Ning taaskord, kui on soov korter edasi müüa, saab parkimiskohast tugev müügiargument.

