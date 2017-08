Esimene uus tulija stardib Kanal 2 ekraanil juba järgmisel pühapäeval, 10. septembril. Uus huumorishow „KMD Klubi“ ehk Komöödiaklubi toob igas saates lavale värske valiku rohkem kui kümnest tippnäitlejast ja –koomikust. Kaasa löövad Priit Pius, Raivo E. Tamm, Kadri Rämmeld, Merle Palmiste, Üllar Saaremäe ja paljud teised. Stuudiopubliku ees sünnivad sketšid, milles on elulist huumorit, ergastavat teravust ja üllatavat situatsioonikoomikat. Särtsakas komöödiaetendus tuleb tuttav ette kõigile neile, kes näinud legendaarset rahvusvahelist hittsaadet Comedy Club, sest just selle menushowga koostöös on sündinud ka „KMD Klubi“.

Kanal 2 hooaja avab esmaspäeval kell 19 Eesti populaarseim uudistemagasin „Reporter“ , millel täitub 13. eetriaasta. Märgilisele sünnipäevale on pühendatud ka esmaspäevane erisaade „Reporteri kuraditosin“ , kus 13 saatega seotud inimest meenutavad oma kirkaimaid hetki ja juhtumisi, mis uudiseid tehes ette on tulnud.

Suurte showde kõrval toob Kanal 2 juba esmaspäeval, 11. septembril ekraanile ka täiesti uue põnevussarja „Nukumaja“. Eesti ühe edukama krimikirjaniku Katrin Pautsi stsenaariumil põhinev sari erutab saladuste ja intriigidega, kui pealtnäha idüllilises äärelinnas hargneb lahti haaravalt põnev lugu täis valesid ja ootamatuid keerdkäike. Uue põnevus-draamasarja peaosades säravad Karin Rask, Andres Mähar, Tambet Tuisk, Maarja Jakobson, Andres Roosileht ja Ursula Ratasepp.

Komöödia ja põnevuse kõrval on Kanal 2 programmis jätkuvalt au sees ehe ja humoorikas seiklus ning selle eest kannavad sel sügisel hoolt neli vägevat meelelahutajat Tanel Padar, Ott Sepp, Sepo Seeman ja Ago Anderson. See värvikas seltskond võtab ette vallutusretke läbi eksootilise Gruusia, kus hõrkude maitsete ja elamusterohke kultuuri kõrval ootab mehi ees ka hulk väljakutseid. Lõbus seiklussari „Kiired ja ilusad Gruusias“ näitab, mis puust on need neli tehtud ja kas väljakutsetest tulevad võitjatena välja tiim „ilusad“ ehk Sepo ja Ago või hoopis meeskond „kiired“ ehk Tanel ja Ott.

Uue saatesarjaga stardib sel sügisel ka Carmen Pritson-Tamme. Hingeliigutav tänusaade „Oled jätnud jälje“jagab eestlaste erilisi lugusid ja annab võimaluse ütelda avalikult välja üks ilusamaid eestikeelseid sõnu „aitäh“. Saatesarja tänulood kannavad endas erilist sõnumit, sest nende taga on inimesed, kes oma oleku ja tegudega kellegi ellu märgi jätnud.

Juba enam kui kümme aastat telemaastikul liidripositsiooni hoidnud Kanal 2 toob uute saadete kõrval televaatajate ette taas ka kõik senised telelemmikud. Kohe esmaspäeval asub uutele heategudele „Kodutunne“, teisipäeval võtab päevakajalised tulised teemad ette „Radar“ ja kolmapäeval jätkab menusari „Pilvede all“. Uute sündmuste ja värvikate tegelaskujudega naasevad peagi ekraanile ka komöödiasari „Köök“ ja Eesti vaadatuim krimisari „Siberi võmm“. Samuti ootab rõõmus taaskohtumine ees kõiki „Kuldvillaku“ ja „Nädalalõpp Kanal 2ga“ vaatajaid, kui uute külaliste ja lõbusate kohtumistega on tagasi ekraanil Teet Margna ja Kristjan Jõekalda. Põhjust on oodata ka Roald Johannsoni juhitud „Roaldi nädalat“, sest kahekordselt auhinnatud telesaade rabab sel sügisel nii dramaatiliste kui ka värvikalt lõbusate lugudega.

Parimate kodumaiste saadete kõrval näeb Kanal 2s ka sel sügisel maailmaklassi meelelahutust. Juba käesoleval nädalal on vaatajaid argipäeviti haaranud uus remondi-reality "Minu kodu on parim", järgmine kolmapäev toob uute osadega ekraanile tagasi menuka draamasarja "Naistevangla". Ekraanile ootavad pääsu veel "Ameerika talendi" verivärske hooaeg ning maailmas laineid löönud uusversioon legendaarsest sarjast "MacGyver". Ees ootavad ka mitmete Hollywoodi kassahittide tele-esilinastused - just Kanal 2 ekraanil näeb esimesena filmisarja „Kiired ja vihased“, suurteoseid „Tähtedevaheline“ ja „Homse piiril“, pööraseid komöödiaid „Vastikud ülemused 2“ ja „Naabrid“ ning mitmeid uusi eestikeelseid koguperefilme.

Kanal 2 sügisprogrammi tutvustab esmaspäeval, 4. septembril kell 20.00 ekraanile jõudev erisaade, mis avab lähemalt uue telehooaja telgitaguseid ja uudiseid.

Vaata, mida toob Kanal 2 sügishooaeg: