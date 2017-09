Korraldasime katse ning mekkisime Sefiiritortide maiuseid. Valikus olid imelised tort, tassikoogid ja topsikoogid.

Sefiirikookide töökas meeskond valmistas oma esimesed küpsetised viis aastat tagasi. Tehes head tööd ja kogudes ustavaid kliente on nüüd jõutud ka pisikese poeni, mida isekeskis nimetatakse sefiiributiigiks.

Tassikoogid

- Mulle meeldis see, et magus ja hapu olid tassikoogikeste puhul kokku pandud. Peal oli ülimagus sefiir, aga all biskviidine osa, mis tasakaalustas magusust. Ja värske vaarikas sees! Hapukas! Jumalik!

- Minu esimene mõte oli: kas see on söödav? Lihtsalt liiga ilus, et tõsi olla!

- Täiuslik valik laste sünnipäevale. Nad jumaldaksid seda! Igaühele tassikoogike ja kõik on rahul!

- Kuigi ma pole nii suur magusasõber, pidin seda ikkagi mekkima. Nad nägid ju imelised välja.

- Tort ega tassikoogid pole liiga kuivad. Mahlasust ja kreemisust on piisavalt.

- Tuli meelde lapsepõlve sefiir. Nii ehe ja hea! Maitses imeliselt.

Topsikoogid

- Proovisin nii topsis olnud maasika maiust, tassikooki kui ka torti ning minu kindlaks lemmikuks oli topsikook. See oli selline lahjem ja mahedam. Tassikook oli jällegi rammus – seda sööd ilmselt vähem.

- Magustoitude peal olevad pärlikesed olid imearmsad!

- Topsikookide värv oli niivõrd rõõmsameelne!

- Esialgu ampsasin pealt sefiiri ning tundus veidi liiga magus. Tegelikult tuli lusikas sügavamale lükata ja mekkida, mis leidub seal. Asi läks PALJU paremaks. Selgus, et kogu topsikook oli superhea. Kõik maitsed tasakaalus. Magus ja hapu. Imeline. Uus lemmik.

Tort

- Kõige parem osa on värske vaarikas, mis toob esile sefiiri maitseomadused. Kontrast töötab.

- Tort oleks ideaalne pulmadesse. Selles on ilusaid värve – kollane, punane, roheline, roosa. Nagu ka elus on erinevaid värve ja hetki. Kuidagi ilus sümbol pulmade jaoks. Ja loomulikult peab olema pulmatort väga magus, sest siis on ka edasine elu magus. Sefiir on selleks ideaalne valik!

- Külmikust võttes on ta veel parem. Mulle meeldib, kui sefiir ei ole liiga soe.

- Sefiir on üks õnnis asi! Natuke sööd ja vot mõnda aega enam magusat ei taha!

- Positiivne üllatus. Minu jaoks võrdus sefiiritoit millegi väga läilaga, aga see oli tegelikult ülihea. Kui tassikookides oli vähem marja, siis tordis on seda rohkem. Ja seega ka hapukat maitset rohkem. Isegi mõni mustikas oli sees – mustikad on nimelt mu suured lemmikud.

- Väga meeldiv üllatus! Biskviit on hästi kodune ning selle vahel olev kohupiima ja värskete marjade täidis teeb tordi suurepäraseks. Sefiir sobib täidisega ideaalselt kokku.

- See sefiiritort on juba kunstiteos omaette! Maitse on mõnus ja värske!

- Tort pole nii magus nagu on paljud need, mis poe valikus. Mõned poodidest leitud sefiiritordid on ju sellised, et sefiir jääb kurgulakke kinni. Sellega taolist probleemi polnud!

- Selline tort oleks iga peo uhkus!

- Mul on hea meel, et tellida saab nii laktoosi- kui gluteenivabu torte.

Kui tekkis isu selliseid maiustusi proovida, siis kirjuta tellimine@sefiiritordid.ee