Meeleolukas kogupereshow „Su nägu kõlab tuttavalt“ stardib uue hooajaga juba sel sügisel! Juba kuus osalejat on tänaseks selgunud, kelleks on Hele Kõrve, Daniel Levi Viinalass, Hanna Martinson, Bert Pringi, Marta Laan ja Valter Soosalu. Kes on aga seitsmes andekas laulja või näitleja, kes sel hooajal näosaate lava vallutama hakkab? Tegemist on väga andeka härrasmehega.

Vaata pilti ja kuula vihjeid ning arva ära, kellega tegu! Salapärane osaleja avalikustatakse juba homme.

Jäta oma pakkumine kommentaaridesse!