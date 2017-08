TV3s alustab uus komöödiasari „Lillepood“ koos Ago Andersoni ja Ivo Reinokiga

Kellele ei meeldiks üllatused? Eriti siis, kui töötad pensioniametis halli mutrikesena. Kuid kui ühel päeval toob saatus sulle teate, et oled saanud lillepoe omanikuks, kus askeldab taimehull Kristofer Robin ja mida külastavad ülimalt kummalised kliendid, siis mida sa küll teeks?

Uue kodumaise komöödiasarja keskmes on üks päris tavaline lillepood. Ago Andersoni osatäitja peab üleöö hakkama lillepoodi pidama, kuid see pole sugugi lihtne. Ivo Reinok mängib Kristofer Robinit, kes on elukutseline florist – kõik, mis ta vähegi tunneb ja armastab, on tegeleda oma elu armastusega - lillede ja taimedega. Teiste inimestega suheldes ta ei tunne end mugavalt ja on inimestes mõnes mõttes pettunud. Ta teab, et ta ei saa inimesi usaldada, aga alati saab usaldada taimi. Lillepoes hakkavad juhtuma humoorikad sündmused, mis hakkavad naerutama televaatajaid igal teisipäeval.