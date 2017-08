Voogedastuskeskkond Viaplay otsis oma videoteegist välja viis kooliteemalist filmi 1. septembri õhtuks, kui kimp astreid on õpetajale kingitud ning valged põlvikud jalast võetud. Siin see viisik on, varustatud eestikeelsete subtiitritega ning reastatud filmiportaali IMDB hinde järgi:

“Mina, Earl ja surmasuus tüdruk” (“Me and Earl and the Dying Girl”, 2015), IMDB hinne 7,8

Greg (Thomas Mann) veedab teismelisena oma päevi kolleegi Earliga (RJ Cyler) filmidest paroodiaid tehes. Ta hoiab koolis üldiselt madalat profiili, saades hästi läbi kõigi sotsiaalsete gruppidega. Ta on sõbrustamises koguni nii osav, et ema palub tal hiljuti leukeemia diagnoosi saanud tüdruku Racheliga (Olivia Cooke) sõbraks saada. Hoolimata piinlikust tutvustamisest, puhkeb Gregi ja Racheli sõprus pikapeale õide. Racheli ravikuuride käigus mõistab Greg, et tema vaated elule on jäädavalt muutunud.

“Irdumine” (“Detachment”, 2011), IMDB hinne 7,7

Adrien Brody mängib Henry Barthesi, õpetajat, kes suudab kerge vaevaga leida inimestega ühise keele. Ometi on ta otsustanud seda annet mitte rakendada. Veetes oma päevad mööda asendusõpetaja rollis, suudab ta mugavalt vältida igasugust emotsionaalset sidet, kuna tal pole kunagi tarvis kuskil pikemalt peatuda ning mis tahes suhteid luua – nii õpilaste kui kolleegidega. Kui uus ülesanne viib ta riigikooli, kus õpilased on pettunud ja läbipõlenud juhtkonna tõttu muutunud väga apaatseks, saab Henry’st peagi rahulolematutele noortele suur eeskuju. Henry saavutab emotsionaalse sideme õpilaste, õpetajate ja ühe kodust põgenenud teismelisega, kelle ta võtab enda juurde elama. Ta mõistab, et ta pole ainus, kes üritab iga hinna eest leida ilu selles pealtnäha pahelises ja tundetus maailmas.

“Allveelaev” (“Submarine”, 2010), IMDB hinne 7,3

Ennekõike koomikuna tuntud Richard Ayoade'i režissööridebüüt põhineb Joe Dunthorne'i samanimelisel romaanil. Tragikomöödia räägib 15-aastasest Oliver Tate'ist, kel on kindel plaan enne oma järgmist sünnipäeva meheikka jõuda.

“Poiste ja plikade värk” (“It’s a Boy Girl Thing”, 2006), IMDB hinne 6,3