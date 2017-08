Päev tagasi jagas lauljatar Merlyn Uusküla sotsiaalmeedias enda sügavat pettumust Apollo raamatukaubamaja suunas. Naist nörritas, et tal ei õnnestunud poes rohkem kui pool aastat tagasi soetatud kinkekaarte enam realiseerida. Merlyn kirjutas enda Facebookis (tekst muutmata kujul): „Ma harva nurisen läbi FB mingi asja üle, kuid hetkel on küll põhjust. Nimelt sain sünnipäevaks hulga Apollo raamatupoe kinkekaarte ja tahtsin minna poodi raamatuid ostma. Nüüd selgus aga, et seal taga on tempel 07.07.2017 ja need on aegunud. Kuidas raamatupood üldse saab panna templi kinkekaardile, et kui sa 6 kuu jooksul ei osta raamatut, jääd kingist ilma ja kinkija kingib oma raha hoopis Apollo poele??!! See on nagu ülimalt veider ja kummastav suhtumine ühe suure poe poolt. Arvan, et inimesi, kes käivad paar korda aastas raamatupoes on päris palju ning ma isegi ei kujuta ette, milliseid tuhandeid Apollo sellise omakasupüüdliku süsteemiga endale kokkuhoidnud on.

Raamatupoel ei peaks olema ühtegi 'kõlblik kuni' kuupäeva kinkekaardil, arvestades, et mõni inimene loeb ostetud raamatuid vahelduva eduga aastajagu või kauem. Või äkki ilmus mulle sobiv raamat just praegu, mitte 3 kuud tagasi? Hetkel on pettumus nii kinkija kui kingisaaja poolel ning Apollo võiks küll seda teemat kommenteerida, miks nad nii oma klientidesse suhtuvad. Raamatupoe kinkekaarti saades ei hakka sa ju kuupäevi tagant uurima, on üsna loogiline, et see on tähtajatu, kuid võta näpust. Keegi tahab ka kinkekaardi pealt raha teenida.“

Merlyn kommenteeris Õhtulehele, et kõik kauplused, kes kinkekaarte pakuvad, peaksid endale aru andma, mida nad täpsemalt müüvad. „Selge on see, et inimene ei käi iga päev spordi- ega raamatupoes. Inimesel peab olema aega ja võimalust oma kinki realiseerida. Nii ei tohiks panna inimest sundolukorda, et oled kohustatud midagi poole aasta jooksul ostma.“ Lauljatar selgitas, et ta on ka ise ostnud mitmel korral sünnipäevalapsele raamatukaupluse kinkekaardi, ent tavainimene ei tule selle peale, et kinkekaardil võiks olla aegumiskuupäev. „Raamatud on teatavasti sellised asjad, mida inimesed ostavad sageli korraga ja pikaks ajaks või ootavad kindlaid kirjandustükke kindlatelt autoritelt. Leian, et kui sulle sünnipäevaks kingitakse raamatupoe kinkekaart, on see üks parimaid kingitusi üldse! Väga kahju, kui kinkija, kes tahtis parimat, jääb ilma oma rahast ja kingisaaja ei saagi oma kingitust realiseerida. Ning pood võtab inimese raha asjatult ära.“ Sama murega on silmitsi seisnud ka paljud teised, sest värske kingituse omanik ei pruugi rutata kohe kinkekaarti lunastama ning argimurede kõrvalt kipub kinkekaart sootuks ununema. Inimestes põhjustab aga lühike kinkekaardi kehtivusaeg rahulolematust ning jääb arusaamatuks, kui kauplus on raha saanud, siis miks kaotab kinkekaart oma kehtivuse? Tarbijakaitse ameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda sõnas, et kinkekaart antakse välja vastavalt selle müüja tingimustele: „Seaduses ei ole sätestatud, millise tähtaja võib kaupleja kinkekaardi kasutamiseks määrata. Kaardi kehtivusaeg hakkab jooksma sel hetkel, kui tarbija selle ostab. Näiteks võib kaupleja seada tingimuse, et kinkekaart kehtib ainult selles kaupluses, kust see on väljastatud. Samuti seda, et kehtivusaeg on üks aasta väljastamise kuupäevast ning rikutud kinkekaart ei kehti.“ Kalda sõnas, et kompromiss tarbija ja kaupleja puhul pole välistatud: „Juhul kui tarbija pöördub kaupleja poole tähtaja ületanud kinkekaardiga, siis on kauplejal õigus otsustada, kas ta võtab selle vastu või keeldub sellest. Keeldumise korral ei ole tarbijal õigus seda nõuda.“ Pille Kalda paneb kõigile südamele, et ka märkimata kehtivusajaga kinkekaart ei pruugi kehtida igavesti: "Kui kinkekaardil ei ole kirjas selle kehtivusaja lõppu, siis laieneb kinkekaartidele üldine tsiviilõiguslik nõude aegumise tähtaeg ehk kolm aastat ostust. Nimetatud kolmeaastane aegumistähtaeg ei kehti juhul, kui kinkekaardile on märgitud, et tegemist on aegumatu kinkekaardiga."