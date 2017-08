Eile ilmus kodumaisel produtsendil Sound In Noise kahe looga singel “Duppy Bass / Rising Up feat. WGW" legendaarse Inglise plaadifirma RAM Records / BMG alt.

Hetkel ainult digitaalsel kujul ilmunud plaadi ühelt poolelt leiab loo "Rising Up” mis on tehtud koostöös lauljanna Teele Viiraga (WGW ehk White Girl Wanted), millest on ka lühem raadio versioon olemas. Teisel poolel on aga midagi tõelistele jungle fännidele ning nende hinge paitab lugu nimega “Duppy Bass”. Peatselt on tulemas ka vinüül.

Sound in Noise, varem tuntud kui S.I.N, on Eesti oma kasvandik, kelle muusikukarjäär on nüüdseks väldanud julgelt üle kümnendi. Juba 2004. aastast on tal õnnestunud säilitada kõrgeid positsioone Eesti trummibassi DJ'de aastakokkuvõtetes, paljud aastad neid ka võites. Ka 2016 aastal langes Raadio 2 rahvahääletuse auhind «R2 DNB 2015 - Aasta DJ» tema kätte. Tema produtseeritud lood on leidnud ülemaailmset kajastust juba aastast 2002, mil nägi koostöös Stare'ga ja plaadifirma DSCI4 alt ilmavalgust Eesti esimene UK trummibassi vinüülväljund.

Kuula uusi lugusid! Kuidas meeldib?