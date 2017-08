Mr Beanina tuntud briti naljamees Rowan Atkinson juhib uut kampaaniat, mis kritiseerib üleüldist solvumiskultuuri.

Atkinsoni sõnul on Ühendkuningriigis maad võtmas hiiliv tsersuurikultuur, mille tagajärjel on vahistatud nii kristlik jutustaja, saientoloogiakiriku kritiseerija kui ka lihtsalt nalja visanud koolipoiss. Koomik nõuab, et solvamist keelav Briti avaliku korra seaduse lõik 5 ümber tehtaks - „sel on halvav mõju sõna- ja protestivabadusele“.

„Solvamise keelustamisega on selge probleem: solvanguks võib tõlgendada liiga palju asju,“ vahendab Telegraph Atkinsoni sõnu. „Solvanguks võib tõlgendada kriitika, naeruvääristamise, sarkasmi, lihtsalt alternatiivse vaateviisi konstateerimise. „See seadus ei tohiks uut sallimatust toetada ega õhutada.“