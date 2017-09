Ingrid ja Toomas Tõniste poeg Mark Gregor alustab kooliteed Haabneeme Koolis ning valis selle õppekoha endale ise. „Haabneeme Kool on kogu meie perele oma looduselähedase asukoha ning suurepäraste õpetajate poolest äärmiselt armsaks ja südamelähedaseks saanud,“ ütleb Ingrid. Seal õppis kuus aastat ka nende tütar Maria Heleen (14) ning praegu ajab seal tarkust taga pere vanem poeg Marten Thomas (9).

Haabneeme Kool on Tõnistete jaoks elukohajärgne kool, kus Mark Gregor ka eelkoolis käis. Kuidas aga Mark Gregoril kirjutamise-lugemise-arvutamise õppimine läks? „Markil on selles osas kõige lihtsam olnud, et tema on meie pere noorim laps ning seega on ta lugema-kirjutama-arvutama õppinud peamiselt oma poolteist aastat vanema venna kõrvalt. Tubli töö tegi ära ka lasteaed ning seega meile jäi ainult rõõm lasteaias õpitut kodus mänguliselt kinnistada,“ sõnab Ingrid.

Ingrid räägib, et tavaliselt on nad peres kooliasjade ostmise jätnud septembri algusesse, kuid sedapuhku võeti möödunud nädalal üks päev kooliks valmistumiseks. „Ostsime ära kõik vajaliku, alates koolikotist ja kirjatarvetest ning lõpetades koolivormiga. Mina laste valikutesse suurt ei sekkunud, kuna selles osas oli Markile parimaks nõuandjaks vanem vend Marten. Ranitsa osas valisime koos välja ergonoomilise seljatoega võimalikult kerge mudeli, lõpliku valiku värvi ja disaini osas tegi aga Mark Gregor ise.

Koolialguse kingituse osas on vanemad lastega juba varakult kokku leppinud, et kooli minnes saavad nad endale oma esimese telefoni. „Siis on see juba meie kõigi jaoks puhtpraktiliselt vajalik.“ Seekord Tõnisted uue telefoni ostust aga pääsevad, sest Mark Gregor tahab väga omale saada hoopiski õe vana telefoni.

Mingit hirmu Mark Gregoril koolimineku osas ei ole, sest koolimaja on tuttav ning esimene tutvus õpetajagagi tehtud. „Ta sätib iga päev oma pinalis ja koolikotis asju ringi, nii et pigem on tunda sellist mõnusat ootusärevust. Mark on üldiselt väga lahtise peaga poiss ja seega usun, et tal saab koolis lihtne olema,“ ütleb Ingrid.