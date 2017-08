„Jah, meie õpilased jõuavad kooli oma bussiga,“ ütleb Raatuse kooli direktor Toomas Kink, kellele algav õppeaasta lisas veel logistiku kohustused. Raatuse kooli maja on remondi ajaks laiali lammutatud ja üks aasta tuleb koolil toime tulla avariipindadel linna eri paikades.

Raatuse kooli õpilased elavad enamasti Raadi ja Ülejõe linnaosas, ajutised kooliruumid asuvad nende oma koolimajast nelja-viie kilomeetri kaugusel Tartu teises otsas. Kõige mõistlikum oligi korjata sealsed õpilased bussi peale ja viia nad otse Eerikale, kus õpivad 1. kuni 4. klassi õpilased, ja Ploomi tänavale, kus õpivad 5. kuni 9. klassi õpilased. Ajutise õpilasliini tarbeks tellis bussid Tartu linn.

„Eks me otsisime optimaalselt varianti, sest alati on neid, kes ei ole rahul, aga püüame nii, et enamus oleks rahul,“ selgitab Kink. „Teeme kõik selleks, et laste koolitee oleks turvaline. Esimestel kuudel sõidavad õpilaste bussides õpetajad kindlasti kaasa, nad on ikkagi lapsed ja neil tuleb silm peal hoida.“

Koolijuhi sõnul ei hirmutanud ka esimesse klassi tulijate vanemaid ootamatult keeruliseks muutunud koolitee. „Esimesse klassi tuli isegi rohkem lapsi kui me planeerisime,“ muigab Kink. „Lapsevanemad on üllatavalt arusaajad ja mõistlikud. Me teeme seda kõike selle nimel, et aasta pärast on meil täiesti uus ja isemoodi koolimaja.“

Kink ei arva ka seda, et bussid tühjaks jäävad ja isad-emad toovad lapsed kooli oma autoga. „Eks seda tehakse niigi, see on inimeste mugavustsoon,“ sõnab ta. „Aga paljudel meie kooli õpilaste vanematel algab tööpäev juba kell kaheksa ja nad ei saa ise lapsi kooli tuua. Kindel on see, et kooli ruumid on lahti juba kella poole kaheksast, nii et lapsed saavad varem koolimajja sisse, ehkki tunnid algavad veidi enne üheksat.“