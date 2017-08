Euroopa Liidu Brexiti-läbirääkimiste juht Michel Barnier ütles täna Brüsselis antud ühisel pressikonverentsil, et Ühendkuningriigiga peetud kõnelustes pole olnud otsustavaid edusamme. "Me ei ole saavutanud mingit edu ühegi olulise teemaga," tunnistas ta.

Barnier sõnas, et kõnelused on endiselt üsna kaugel sellest, et alustada läbirääkimisi tulevaste kaubanduskokkulepete üle, vahendab BBC.

Lisaks märkis Barnier, et takistuseks on saanud ka usalduse küsimus, mis olla mõlemapoolne. Samas tunnistas ta, et küll on viljakad läbirääkimised olnud Iirimaa ja Ultseri esindajatega.

Suurbritannia Brexit'i eestkõneleja David Davis kutsus aga Euroopa Liitu üles oma lähenemisviisi muutma kujutlusvõimelisemaks ning paindlikumaks.