„Torm-Oskar läheb Westholmi gümnaasiumisse – meie linnaelamine on sellele kõige lähemal ja kuuldavasti pidi see ka tore kool olema,“ räägib poliitik Artur Talvik. Mees ütleb, et nad kaalusid kaasaga ka muid koole, kuid lähtusid lõpuks siiski kodulähedusest.

Westholmi gümnaasium on Torm-Oskarile elukohajärgne kool ja sisseastumiskatseid poiss tegema ei pidanud. „Küll aga tehti testid, mille põhjal otsustati, kas lapsed sobivad paremini majanduse, inglise keele või muusika suunaga klassi. „Õpetajad leidsid, et ta peaks minema muusikaklassi ja meil oli selle üle väga hea meel,“ ütleb Artur ja lisab, et muusika on inimese arengus väga oluline. „Inglise keelt ja majandust jõuab siin elus veel õppida küll.“

Arturi sõnul käis poeg ka eelklassis, kuid on isa sõnul üsna laisk kirjutaja ja lugeja. „See-eest on ta hea arvutaja. Me ei taha oma lapsest mingit masinat kasvatada ja pole talle piitsa ka andnud. Huvi asja vastu peab tekitama tahtmise õppida.“

Kooliasjade ostmine käis Talvikute peres üsna valutult. „Õnneks on tänapäeval süsteemid nii mõnusaks tehtud, et saad asju paketina osta,“ räägib Talvik, et Westholmil on oma internetipood, kus soovituslikud paketid juba kokkugi pandud. „Istusid seal poes natuke aega, vaatasid õpetaja poolt antud nimekirja ja tegid oma ostu ära. Nüüd sügisel saime oma koti kätte ja oligi korras.“

Koolialguse tähistamiseks panid Talvikud kinni oma maakodu lähedal asuva kodurestorani MerMer, kus vanavanemate ja Torm-Oskari õdede-vendadega suursündmuse puhul istuti. Artur sõnab, et poeg tahab väga kooli minna. „Ta vanemad sõbrad käivad kõik juba koolis ja tal viskab natuke üle, et tema ei käi. See on nagu mingi staatuse värk,“ muigab ta.