Muusik ja treener Rein Kahro paljastab, et tema tütar Arabella Desiré hakkab õppima Keila koolis, sest pere elab seal. „Keila on hea rahulik linn ja ma usun, et lapsele on rahulik algus mõnusam ja toredam,“ sõnab Kahro. „Suuremad ostud, mida kooliks vaja, on meil tehtud. List, mille kool ette andis, oli päris pikk ja kirju,“ tunnistab mees, et kooliasjade ostmine oli paras pähkel.

Muidugi sai Arabella Desiré kooliasjade valikul ka ise kaasa rääkida. „Tänapäeval ei saa nii, nagu vanasti, et on ruuduline kooliseelik ja ühesugused ranitsad. Laps peab ikka ise valima, millega on tore õppida. Motiveerimine peab algama väikestest asjadest, et koolis käimine ja õppimine oleks tehtud võimalikult rõõmsaks ja lõbusaks,“ usub Rein. Suuri sisseastumiskatseid koolisaamiseks ei olnud, kuid vaadati, kas tüdruk peaks minema laulu- või tantsuklassi. „Muidugi vaadatakse ka, milline on arengutase ja hakatakse vastavalt sellele õppeprogramme ette valmistama.“ Loomulikult alustab Arabella Desiré õppimist muusikaklassis.

Rein ütleb, et tütart õpetati lasteaias päris palju lugema, kirjutama ja arvutama, kuid preili oli lugemises lasteaiaprogrammist kõvasti ees. „Tal olid tähed, sõnad ja kirjutamine juba selge.“ Rein räägib, et kui laps hommikuti kodus üksi ärkama pidi, jäeti talle ikka kirjakesi, millele ta siis ka ise vastas, kui näiteks õue mängima läks. „Tänapäeval on lastel ka telefonid ja töö ajal sai ikka vahetatud ka sõnumeid, et kuidas läheb ja nii edasi.“

Laulja sõnul ootab Arabella Desiré kooliminekut väga ja tunneb end ses osas juba väga asjalikult. „Ta juba lasteaia ajal mõtles, et aitab sellest lasteaiast, see on tittedele ja tal on juba vaja maailmas suuri asju teha,“ muigab Rein.