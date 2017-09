„Minu poeg Stefan läheb Vanalinna Hariduskolleegiumisse. Elasime varem vanalinnas ja see kool tundus hea asukohaga. Nüüd on elu küll muutunud, aga see kool on tõesti üks parimaid Eestis,“ räägib tšellist Silvia Ilves. Silvia vanim poeg Stefan käis ka VHK lasteaias ning sai naise sõnult sealt juba väga palju kogemusi ja tarkust. „Paljud muusikud on ka oma lapsed siia kooli toonud ning siin on palju tuttavaid,“ räägib Silvia.

Silvia poeg Stefan saab seitsmeaastaseks alles detsembris, kuid poiss on kooliks juba enam kui küps. Kui kevadel kooliküpsust kontrolliti, ütles Silvia kogemata, et poeg sai möödunud aastal seitsmeseks ning Stefan sai kiita, et on kooliks hästi valmis. „Kui aga lapse isa ütles, et poeg sai kuueaastaseks, oldi hämmingus.“ Silvia sõnab, et poeg sai kiita nii heade reaalainete oskuste kui ka muusikaliste võimete eest. „Mul on temaga ikka nii vedanud!“ õhkab Silvia. Naine ütleb, et kooliküpsust kontrolliti erinevate mõtlemis- ja nuputamisülesannetega. „Ma ei mäleta oma kooliminekust küll nii keerukaid ülesandeid. Olin hämmingus, kui arukad lapsed tänapäeval olema peavad. Mind poleks kindlasti kuueaastaselt selliste katsetega vastu võetud,“ muigab Ilves.

Silvia sõnab, et lugema-kirjutama-arvutama õpetati poega lasteaias ja eks nad on ise ka kodus harjutanud. Lisaks käis Stefan VHK eelkoolis. „Ta oli seal kõige noorem, aga kõige tublim. Eelkoolis õpetati loodust, matemaatikat, geograafiat ja muud. Paljude ainetega tehti tutvust ja see avardas silmaringi.“ Peagi alustab VHK lasteaias teed ka Silvia keskmine poeg Tristan. „Ma arvan, et seon end nüüd päris pikaks ajaks selle kooliga.“

Osa kooliasju sai ostetud juba enne kooli algust. „Ma olin päris pabinas ja uurisin emalt, mida ostma peab, aga tema ütles, et pole mõtet eriti palju asju kokku osta, sest enamasti öeldakse koolist, mida vaja on.“ Silvia tunnistab, et kõige imestunum oli ta, kui nägi poes 150euroseid koolikotte. „Päris karm. Eks muidugi on odavamaid ka.“ Kuidas Stefan aga kooliminekusse suhtub? „Ma tahan väga kooli minna, mulle koolis meeldib!“ teatab poiss.