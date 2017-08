Mitmekülgse festivaliga tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, mis on ühtlasi juubeliaasta suurim üritus Põhja-Ameerikas. Eestist on kohal mitmed kultuurikollektiivid ja esinejad, kes astuvad üles erinevatel kontsertidel.

Lääneranniku päevadel osalev kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman tunneb heameelt, et Eestist väga kaugel on säilinud sedavõrd tugev eesti meel ja keel. „Riik saab omalt poolt aidata kaasa eestluse säilimisele väljaspool kodumaad mitmesuguste toetavate tegevuste kaudu, pakkuda keeleõpet, koolitusi, toetada kultuurisündmuste läbiviimist.”

Hartman esineb ettekandega Eesti ühiskonna arengutest lõimumisvaldkonnas äsjase integratsioonimonitooringu näitel ning osaleb arutelupaneelis „Eesti kultuur ja eesti keel väliseesti kogukondades“.

Lääneranniku Eesti Päevade 2017 korralduskomitee esimehe Uve Sillati sõnul on tähelepanuväärne, et Lääneranniku Eesti Organisatsioonide Liit, kelle üks peamisi eesmärke on Eesti rahvuskultuuriliste ürituste korraldamine, on oma sihte tublilt täites korraldanud Lääneranniku päevi alates 1953. aastast. „Korraldajatena on meil väga hea meel, et XXXIII Lääneranniku Eesti Päevad Los Angeleses on juubeliaastat tähistava programmi osa,“ selgitas Sillat.

Korralduskomitee aseesimees Renee Meriste lisas, et tänavused Los Angelese Lääneranniku Eesti Päevad on märgilised, sest Eesti Vabariik on saja-aastane ja juba 26 aastat uuesti vaba ning esimest korda külastab Lääneranniku päevi Eesti Vabariigi peaminister. „Los Angeles on maailma loomemajanduse pealinn ning kasvav tehnoloogiakeskus, kus asuvad mitmete juhtivate tehnoloogiafirmade peakontorid. Loodame, et XXXIII Lääneranniku Eesti Päevad ja ka peaministri visiit aitavad kaasa Los Angelese ja Eesti suhete tihenemisele,“ lisas Meriste.

Eestist USAsse viidav kultuuriprogramm on mitmekülgne ja esinduslik, milles osalevad Ivo Linna koos ansambliga Boogie Company, mezzo-sopran Monika-Evelin Liiv ja pianist Marje Lohuaru, Pärnu segakoor Endla, Ivar Lett ja tantsutrupp Sõna ja Tants ning Tartu Rahvaülikooli Džässkoor. Ühtekokku on Eestist Los Angelesse sõitnud pidustustele 78 kultuuritegelast ja kultuurikollektiivi liiget.

Filmiprogrammis linastuvad viis Eesti filmi, toimub Eesti filmivaldkonna esitlus ja Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) tutvustus. Filmiteemalisel seminaril osalevad Los Angelese filmitööstuses tegutsevad eestlased, kohal on ka filmide "Mandariinid" ja "Vehkleja" produtsent Ivo Felt ja PÖFFi arendusdirektor Neeme Kari. Kodasema asutaja arhitekt Ülar Mark tutvustab funktsionaalse moodulmaja Koda projekti.