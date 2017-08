"Suvestuudios" oli seekord külas andekas kunstnik Nikolai Bleskov. "Selleks, et joonistada näiteks kas või lihtsat inglikest, kes on lendav hing ning toob soojust ja kaitset, siis tuleks teda ka kujutada kerge, õhulise ja ennekõike vabana," õpetab Nikolai Bleskov. Kunstnik räägib, et tema esimesed tööd olid pliiatsijoonistused, talle meeldis joonistada ja ka teistele meeldisid tema tööd, seega oli Nikolail juba kuuendas klassis oma näitus. "Tunnis segasin kokku sinise ja kollase värvi, tuli aga hoopis roheline. Ma hakkasin selle vastu huvi tundma," jutustab ta oma kujunemisest. "Vahel tulen stuudiosse, vaatan oma töid ja mõistan, et iga töö on minu tunnete maailma kirjeldus ja minu nägemus sellest tööst, mida ma teen, ja minu loomingust. Iga minu töö omab oma lugu ja emotsiooni ning kui selle peaks kirja panema, saaks neist kokku panna terve raamatu." Nikolai Bleskovi elus on olnud palju raskeid aegu, mille kohta ütleb ta, et neid on olnud kõigil, ja siis on kõige tähtsam mitte murduda.

Selleks aga peab olema lemmiktegevus, mis annab positiivset energiat ja jõudu, et ennast mitte kaotada. Tema töödest leiab ka filosoofilisi ideid, lisaks loodusele on neis ka midagi uut ja ennenägematut, mida kunstnik nimetab enda isiklikuks hingeks. "Me saame võrrelda loodust ja pilti, aga filosoofilistel töödel võrdlusmoment puudub, saab näha ainult autori tööd, lähtuda tema mõttekäigust ja informatsioonist," selgitab Nikolai. "Mulle pakub huvi see, kuidas ma suudan näidata vaatajale paberil oma tundeid, ja see on palju keerulisem kui näidata tükikest loodust kivi ja puuga."