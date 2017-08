Mis on Slowball “Kunst Ratastel”?

Slowball “Kunst Ratastel” projekti eesmärk on laheda road-tripiga tuua kunst ratastele, sõidutada see läbi Euroopa ning demonstreerida erinevate kunstistiilide lahedat olemust, ilu ja meisterlikkust. Teisalt on soov tutvustada ebaharilikul moel andekaid artiste ning seda, mida neil maailmale pakkuda on. Nii saavad uue värvika kuue autod, millel on oma lugu. Veelgi enam, kunstnikele jääb teadmine, et taaskord sai kunst kaasa aidata vana eseme taaskasutusele, ning et nende meistritöid näeb tavapärasest laiem publik.

Tänavu juba kolmandat korda toimunud Slowball “Kunst Ratastel” algas 2. augustil Tallinnas, läbis viie päeva jooksul Soome, Rootsi ja saabus Ahvenamaale 5. augustil. Täpseks marsruudiks oli Helsingi-Fiskars-Turku-Stockholm-Mariehamn. „Kunst ratastel“ kulmineerus 6. Augustil näitusega Ahvenamaal.

Reisi jooksul toimusid linnades Slowball „Kunst Ratastel“ näitused. Slowball road trip andis Eesti, Soome, Rootsi ning Ahvenamaa inimestele võimaluse nautida kunsti uudsel ning lõbusal viisil, olles üks suve värvikamaid kunstiüritusi Euroopas.

