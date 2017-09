Eesti Loomakaitse Liidu (ELL) jaoks on juhtunu tavapärane. Koer osteti möödunud nädalal ostuportaali Okidoki kaudu krõbeda 750 euro eest. Pahaaimamatud ostjad ei teadnud küsida koeraga seotud dokumente, sealhulgas tõutunnistust. Ka raha maksti sulas. Probleemide ilmnedes kadus müüja kui tina tuhka. Telefonile ta ei vasta siiani ning nimesid on tal mitu. Natalja loodab müüja vastutusele võtta, kuid tema väljavaated pole just kiita.

Kui Õhtuleht kaebuses olnud majani jõudis, kostus kaugusest vaid üksiku koera vaikne urin. Äkki lendab Linnutee tänaval asuvasse koduaeda lind. Kostub taksikoerte kooris klähvimine ning selgub, kelle uksele koputada. Mida sa teed, kui sinu poole jookseb kahekümne nelja koonuga taksikamp? See ehmatab, aga kätt rusikasse ei ajanud. Karv on klähvitsatel läikiv ning nälg pole ühelgi neljajalgsel ribisid esile toonud.

Eraldi võrestatud alas põõnavad varju all roosad kutsikad. „Nendel koertel on parem psüühika kui inimestel,” kiidab aasta eest Raasikusse kolinud koerapidaja Marika Mänd, kes on koeri aretanud viimased seitse aastat. Ta oskab pealtnäha identseid takse kõnetada nimepidi ning loetleb koerte suguvõsa auliikmeid, kellel õnnestus näitustelt loorbereid lõigata. Marika on olnud ämmaemand enam kui sajale taksikoerale. Ühe kutsika hind on 650 eurot, oma mehega aretab ta neid täiskohaga. Õuele saabub koerte eest seisma peremees Igor. „Kui aeda lendab lind ja koerad hauguvad, ma ei saa ju lindu ära tappa, siis olen järsku loomapiinaja,” ütleb mees, kes on harjunud pahandajaid tõrjuma.

KOERAEMA: aja jooksul on Marika aitanud ilmale tuua 111 taksikoera. Koeri on murdu, aga elu on neil hea. (Tiina Kõrtsini)



Koerašokk



Mida arvab taksidest naaber? Koerapidajaga ühise aiavõrega naaber Kallo-Ursula meenutab esimest päeva, kui pesakond end uude majja sisse seadis. „Läksin aeda puid laduma. Äkki hakkas selline möll pihta, et mul vajus suu lahti,” ütleb Kallo-Ursula. Vanaproua ees klähvisid käppadega vastu aeda toetudes viisteist koera. „Kartsin, et aed vajub maha,” meenutab ta. Aiatöid tehes ajavat klähvimine vanaproual pea kumisema. Naabri mure on justkui õigustatud. Marika sõnul on päevakorras rahu hoidmiseks uus aed. Tundub, et praegu on vähemalt koertel hea. Aga kas Raasiku vallas on ikka tegu kutsikavabrikuga?

Ajakirjanduse arhiivides leidub kirjeldusi kutsikavabrikutest, kuid Raasikul nähtud vaatepildiga neid võrrelda ei saa. Võikaim vaatepilt avanes loomakaitsjatele viie aasta eest. Harjumaal Pohla külas aretatud 21 kutsika keskel vedeles pesakondlase korjus. Kutsikad olid suurest näljast ühe oma vendadest nahka pistnud. Pea pooltest kutsikatest ei saanud elulooma.

PÄÄSTETUD. Viie aasta eest leidsid loomakaitsjad Pohla Külast 21 väärkoheldud kutsikat (Eesti Loomakaite Liit)

Kust algab farm?

Vetenaariaameti loomakaitse büroo juhataja Tarmo Serva ütleb, et kutsikafarmeri teguviis pole õigusmaailmas seni määratletud. „Mitmest kutsikast algab farm?” tõstatab Serva küsimuse. Väärkohtlemine on siiski tuvastatav, lihtsalt mitte eraldi liigina. Näiteks hamstri piinamine ja koerte “ületootmine” kantakse samasse väärkohtlemise registrisse. Muidugi on ilmselge, kui kitsas korteris elavad koerad justkui kanad munavabrikus. Loomi kaitsvad seadused, mille pidev rikkuja kaotab kohtus loomapidamise õiguse, on täiesti olemas. ”Farmerit” on aga keeruline teolt tabada, sest ametnikul tuleb kontrollist 48 tundi ette teatada. See on piisav aeg, et loomkaubale pelgupaik leida.

Sooviks pabereid!