Õukonna pressiavalduse teatel on maimuke terve. „Ema ja laps tunnevad end hästi."

Rootsi kuningakoda andis äsja teada, et prints Carl Philipi perre on sündinud teine laps.

Kuningliku paari esiklaps Alexander on aasta ja nelja kuu vanune. Kaheksa aastat koos olnud Sofia ja Carl Philip rääkisid perelisa tulekust selle aasta märtsis.

Vastsel kuninglikul beebil on tulevikus küllaga mängukaaslasi, sest ka Rootsi kroonprintsess Victoria ja tema õe Madeleine'i lapsed on veel väikesed. Printsess Madeleine teatas äsja, et kevadel sünnib tema perre kolmas laps.