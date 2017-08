Ajalehest Postimees lahkub uuriva toimetuse reporter Tuuli Koch.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar ütles ERR-ile, et Kochi tööleping lõppeb 5. septembriga.

"Töölepingu lõpetasime sõbralikult ja poolte kokkuleppel," märkis Hussar.

Koch lausus ERR-ile, et lehes töötatud 12 aastat on piisavalt pikk aeg, et võib-olla midagi täiesti uut ette võtta, kuid ka ajakirjandusmaastik on tema sõnul piisavalt lai.

Koch töötas Postimehes alates 2005. aastast. 2011. aastal sai ta Bonnieri preemia (2010) Edgar Savisaare nn idarahaskandaali kajastamise eest.