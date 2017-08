Eile avas Briti elustiilibränd Superdry oma Baltikumi suurima poe Rocca al Mare Kaubanduskeskuses. Glamuursel avapeol astusid modellidena üles tuntud Eesti naised, teiste seas Evely Ventsli, Karin Rask, Triinu Paomets ehk Lepatriinu, Eva Esse, Triin Luhats, Teele Viira, Diana Varik, Kertu Jukkum ja Helina Risti, ning stiilsed võrkpallurid Mart Tiisaar, Dimitri Korotkov, Ragnar Kalde, Kaspar Pomerants ja Raul Liinev. Moe-show stiliseeris elustiiliblogi Stellarium autor ja stilist Stella K. Wadowsky.

Superdry brändi edule Eestis on kindlasti kaasa aidanud tuntud inimesed, kelle üheks lemmikuks bränd on aastaid olnud ja kes seni Inglismaal käies või mujal reisides on seda endale garderoobi soetanud.

Briti elustiilibränd Superdry avas oma Baltikumi suurima poe Rocca al Mare Kaubanduskeskuses. (Meisi Volt)

“Eesti trenditeadlik tarbija on Superdry praeguseks väga hästi omaks võtnud. Algul tuldi meile otsima valdavalt brändi klassikat, vintage logodega sportlikus stiilis T-särke, millest bränd alguse sai, aga nüüd on üha rohkem ka neid, kes on saanud teadlikuks, et meilt leiab sobiva rõiva ka kontorisse ja linnatänavale. Värsked kollektsioonid on just saabunud, seega tasub tulla sügisgarderoobi täiendama,” rääkis Superdry Eesti esinduspoodide tegevjuht Armo Avila.