LUGEJA IDEEST ALUSTADA KOOLIGA 1. AUGUSTIST: aga lõpetame õppetöö siis hoopis kevadel? ()

Endine haridusminister Jaak Aaviksoo avaldas eile ERRi uudistesaates arvamust, et koolilastel võiks õppetöö toimuda juba 1. augustist. Õhtulehe lugejad ajavad mõttele aga sõrad vastu ja ütlevad, et lapsele peaks jääma lapsepõlv – õppida ja töötada saab terve ülejäänud elu. „Lapsed on meil niigi stressis koolis ja pole enam mingit aega olla laps ja käia huviringides. Suvi on ainus aeg, kui lapsed saavad puhata ja oma patareisid laadida uueks õppeaastaks,“ kirjutab üks lugeja Õhtulehe Facebooki kontol. „Minu koolilapse suvekuud möödusid küll kui lennates ja pigem ütleks, et isegi väheks jääb veel sellest ajast. Kool ju ei lõppe enam maikuuga nagu vanasti, vaid ikka juuni esimeses pooles, nii et kolme kuud puhkust tegelikult ei olegi enam. Päikest on meil vähe, nii et kindlasti ei tohiks suvepuhkust lühendada, sest kust siis lapsed loodusliku D-vitamiini kätte saavad? Kui suvel vähe õues olla, on kindlasti muudel aastaaegadel lastel haigusi rohkem,“ leiab teine kommentaator.

„Suvi on kõigile puhkamiseks. Kui nihutada 1. augustile, siis tähendab see, et kooliealistega pered peavad suve viimase kuu veetma maakodust linnas. Lapsed ei toimeta ju omapäi linnas: kooli jne. Maakodudest tullakse taas linna just nädal enne 1. septembrit, st koolide algust,“ leiab kolmas.

Üks lugeja aga toob välja variandi, et kooli lõpp võiks pigem olla kevadel. „Mina hoopis pooldan seda, et kevadel, kui kõik ained on läbi võetud ja lastel miskit teha pole koolis, võiks nad lubada lihtsalt kodus olla, mitte, et nad peaks minema lihtsalt kooli ja passima tühja seal. Kas kool algab 1. august, 1. september või 1. oktoober, ei oma üldse tähtsust. Kool võiks olla õppimise koht, mitte kodu. Mina ei võta samamoodi tööd koju kaasa ja nii ei tohiks olla see ka laste puhul.“