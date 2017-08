Täna toimus elektrita jäänud Arkema keemiatehases kaks plahvatust.

Varem kardeti, et tehases võib plahvatada, kuna keemilisi aineid pole jahutussüsteemi mittetöötamise tõttu võimalik õigel temperatuuril hoida, vahendas BBC. Plahvatuse vältimiseks pole ühtegi võimalust, oli ettevõte varem hoiatanud.

Hetkel on teada, et tehasest märgati tulevat ka musta suitsu. Pärast plahvatusi väljastati avalik teade, milles kinnitati, et eelnevalt oli olukorda hinnates tehase ümber rajatud evakueerimisvöönd, mille raadius on üle ühe kilomeetri. Lisaks anti teada, et edasiste plahvatuste oht püsib.

Arkema tehas katkestas töö läinud reedel, mil Texase osariiki tabas neljanda kategooria orkaan Harvey.

Tehas asub Houstonist 34 kilomeetri kaugusel. Selles toodetakse orgaanilisi peroksiide, ühendeid, mida kasutatakse nii ravimitööstuses kui ka ehitusmaterjalide valmistamisel.