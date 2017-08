Karavan valiti Eestis populaarseimaks ansambliks aastal 1985 ja samuti 1986. Karl Madis valiti parimaks Eesti meessolistiks aastatel 1985, 1986 ja 2002. Eestimaal on Karl Madis esinenud kõikidel suurtel lavadel kontsertidega kümneid ja kümneid kordi. Aastatel 1985-86 anti ansambel Karavaniga kokku üle 200 kontserdi aastas. Esinetud on ka USA’s, Kanadas, Soomes, Rootsis, Venemaal, Viitebskis, Valgevenes, Musta mere laevadel, Saksamaa laevadel ja Dublinis toimunud Eurovisioonil 1994.aastal.

2002. aastal võitis Karl Madis Baltic-Nordic Harmonica Festivalil kromaatilise suupilli võistlusel esikoha ja 2004. aastal andis plaadifirma Hitivabrik välja Karl Madise menuka kogumikalbumi "Eesti kullafond" ning tema poeg Carl-Philip Madis oli muuseas ka telesaate "Eesti otsib superstaari" viienda hooaja finalist.

Üle 250 päeva aastas ringi tuuritaval muusikul on hommikuti mahti põske pista vaid lihtne juustuvõileib

Bravuuritar kutsus Karl Madise hommikusöögile Restorani 100, mis asub hotellis Centennial Tallinnas ja valmistas talle koos peakokk Oleg Alasiga hõrgu jaapanipärase hommikusöögi.

Oleg: Meie pakume siin pisut teistmoodi hommikusööki ja seda loomulikult vaid tõelistele gurmaanidele. Alustaksin hommikusööki näiteks väga maitsvast ja tervislikust peterselli smuutist. Komponentideks on värske petersell (umbes 30 grammi), jäävesi, keefir või jogurt, mesi ja sidrunimahl. NB! Petersellist tasuks võtta ainult lehed, varred on liiga kiulised.

Vaja läheb kiiret blenderit, kuhu panna siis peterselli lehed. Sidrunimahla lisada ettevaatlikult, kuna on üsna happeline ja sellega ei tasuks liialdada. Mett tuleks lisada samuti maitse järgi, kuna petersellil on üsna mõrkjas maitse. Piimatoode, jogurt või keefir, annab värskust ja pehmust, aga õnnestub tegelikult super hästi ka vee baasil. See neile, kellel on näiteks laktoosi talumatus. Meil on harjutud smuutisse lisama tihti ka banaani, aga seda pole sugugi alati vaja. Siidiselt pehme tekstuuri saab ka palavalt armastatud banaanita.

Karl Madis arvas peterselli smuutit mekkides, et tegu on hoopis kiivi-smuutiga.

Jaapanipärane omlett ehk rullomlett

Peakokk Oleg Alasi: Jaapanlased kasutavad seda sushide juures, aga meie pakume hoopis a la carte hommikusöögina. See on nn kolme muna omlett. Vaja läheb kolme vabajooksu kana muna, vahukoort, kukeseeni, murulauku, Eestimaist kadaka suitsujuustu, soola, pipart.

Neljakandilisele pannil ajada kuumaks rapsiõli ja kallata sellele pisut vahtu klopitud munad vahukoorega, murulauk, kukeseened, juust. Vaata täpsemalt videost, kuidas küpsetada neljakandilist omletti, mis tuleks otse pannil ka burrito moodi rulli keerata. Muuseas, Karl Madis arvas seda süües, et tegu on hoopis imemaitsva pannkoogiga.

Kaunistuseks lisame rohelist salatit, pannil praetud tomativiile, murulauku kõrvitsaseemneid, oliiviõli, balsamicot. Sellest portsust saab kindlasti mees kõhu korralikult täis, arvas peakokk ja tervis tuleb ka mühinal.

Vaata videost, kui lihtne või keeruline on valmistada hommikusöögiks jaapanipärast omletti!