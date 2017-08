Kui mees sind ei usalda, siis enamasti ei ole armukadedus seotud kuidagi ta praeguse naisega, vaid probleem on just mehes endas, kirjutab Your Tango.

Kas mees kontrollib pidevalt su telefoni ja tahab lugeda meili? Kui su mees on armukade, siis ei ole see sugugi romantiline. Oluline on mitte unustada, et asi ei ole sinus, vaid hoopis temas!

Mis võib mehe armukadedaks muuta?

Kas oled oma meest varem petnud, mistõttu on ta nüüd armukade?

Kas su mees muutus armukadedaks siis, kui talle tunnistasid, et oled teda või eelmiseid partnereid petnud?

Kui oled kedagi petnud, siis oled rikkunud kõiki reegleid suhtes. Oled valetanud, teda petnud ja haavanud.

See ei tähenda, et tal oleks igavesti õigus sind alandada ja olla armukade, kuid see selgitab ta käitumist ja valu.

Ta on kaotanud sinusse usu. Olukorda saad päästa suhtlusega. Lase tal oma hirmudest rääkida. Las ta elab oma frustratsiooni välja. Sina pead suutma emotsioonidest hoiduda. Ehk õnnestub teil taas teineteist leida ja luua usaldus.

Kas su mees on sind minevikus petnud?

Irooniline, kuid sageli on armukadeduse põhjuseks mehe puhul just see, et ta on ise oma kaaslast teisega petnud.

Hea suhte üheks aluseks on usaldus. Kui ta ei saa üle hirmust, et sa võid teda ühel päeval petta, siis ütleb ta sellega, et ta ei usalda sind.

Kuidas olla aga suhtes, kus üks ei usalda teist?! Nii ei olegi võimalik koos edasi minna.

Kuna muutub armukadedus ebaterveks ja tõsiseks probleemiks?

Mõnikord näitab armukadedus ebakindlust, kuid mõnikord näitab see ebaküpsust.

Mõnikord on mees valmis arenema ja armukadedusest vabanema, kuid mõnikord on see märk ohust. Armukadedus võib muuta inimese vägivaldseks. Kui ta süüdistab sind valede asjade eest ja on paranoiline, ähvardab ja tekitab sinus ebaturvalise tunde - see pole enam õige asi!

Iga armukade mees ei muutu vägivaldseks, kuid ärrituvus ja viha võivad viia vägivaldse suhteni.

Oled tsüklis kinni?

Suhtes on normaalne, et sina ja kallim jõuate mingite teemade juurde ikka ja alati tagasi.

Kas su armukade mees tunnistab viga ja lubab end parandada? Seda kõike lihtsalt selleks, et homme taas armukadetseda?! See on tõenäoliselt juba märk, et vajate kolmandat osapoolt, kes suhtesse objektiivsust tooks.