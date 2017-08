Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas täna avaldatud II kvartali majandusnäitajaid kommenteerides, et möödunud aasta lõpul ametisse asunud valitsuse üheks esmaseks ülesandeks oli Eesti majanduse taaskäivitamine. Üha kiirenev majanduskasv näitab, et antud lubadusest on kinni peetud.

„Teises kvartalis saavutatud 5,7 protsendi suurune majanduskasvu on selge märk sellest, et Eesti majandust aastaid vaevanud paigalseis on viimaks murtud. Kasvutrend annab põhjust optimismiks ning kindlustunde, et valitsuse majanduspoliitika on õigel rajal. Läbi muutunud maksupoliitika on lootus, et majanduskasvu viljad jõuavad ka tavainimesteni,“ rääkis minister Simson.

„Ettevõtjad on Eesti majanduse perspektiivide osas olnud aastaid pigem ettevaatlikud ja see on peegeldunud nende investeeringutes. Täna on aga hea meel tõdeda, et üheks majanduskasvu veduriks on tõusnud just ettevõtete suurenenud investeeringud. Ettevõtted investeerisid tänavuse aasta II kvartalis 636 miljonit eurot, mis on koguni 27 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal. Esimese poolaastaga on seega juba osaliselt tasa tehtud eelmistel aastatel tegemata jäänud investeeringud,“ lisas Simson.

„Valitsuse majanduspoliitika on orienteeritud kasvu jätkumisele. Jätkates investeerimist ja erasektori investeeringute soodustamist, suudame tugevat majanduskasvu hoida ka edaspidi,“ lõpetas majandusminister.

rahandusminister Toomas Tõniste:

Rahandusminister Toomas Tõniste ütleb, et kiirem majanduskasv näitab seda, et meie ettevõtted ja inimesed on head tööd teinud.