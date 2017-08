Kaugsuhtes olemine pole lihtne, kuid nii mõnigi on seda elus pikemalt või lühemalt kogenud. Inimesed ootavad sel perioodil aega, mil nad taas oma kallima kaissu saavad. Mõeldakse positiivselt ja sisendatakse endale usku, et kaugel olev kallim on ja jääb truuks. Tegelikult ei ole selline suhe sugugi nii roosiline, kuid ometigi ei kiputa valukohtadest väga häälekalt rääkima, kirjutab Your Tango. Seitse naist avaldavad arvamust:

1. Mis on selle mõte?!

29-aastane Sarah arvab nii: "Ma ei mõista seda kaugsuhte asja. Kuidas saab olla suhtes kellegagi, keda sa peaaegu ei näegi?!" 2. Kui sa ei ole füüsiliselt lähedane, siis on sul ju tegelikult avatud ja vaba suhe 30-aastane Franny leiab, et kaugsuhe jätab tegelikult uksed valla kõigeks ja kõigile. "Kui oled inimesega füüsiliselt koos, siis olete te koos. Kui ei, siis oled sa ju vaba tegutsema." 3. See viib ebakindluseni 28-aastane Lynne oli kaugsuhtes tudengina. "Mina olin Bostonis ja tema Chicagos. Sellega kaasnes palju karjumist, nutmist, süüdistusi teise truudusetuse kohta," kinnitab naine, et enam ta sellises suhtes ei oleks. 4. Ma ei usalda kedagi, et astuda kaugsuhtesse "Ma ei ole iial kohanud meest, keda suudaksin usaldada piisavalt, et temaga kaugsuhtes olla. Tõenäoliselt ei juhtu seda kunagi," leiab 34-aastane Kate. 5. See toimib ainult siis, kui asi on ajutine "Kas kaugsuhetes olemine on raske? Sõltub, et kui kaugel teineteisest ollakse ja kauaks. Kui tegu on uue suhtega ja kõik on värske ning suhtumisega - näeme, siis näeme. Tänana ei! Kui tegu aga ajutise lahendusega, siis võimalik," leiab 35-aastane Jen. 6. Kaugus teeb asjad keeruliseks "Kaaslane ei saa olla sinuga ajal, mil teda vajad. Või tema sind," leiab 43-aastane Kelly. 7. See pole lihtsalt mulle