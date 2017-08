Veebruaris Eesti Meedia kontsernis sisu- ja programmidirektorina tööd alustanud Hanno Tomberg lahkub poolte kokkuleppel 1. septembrist ettevõttest. Samal ajal saab Eesti Meedia viienda juhatuse liikme, kelleks on Nele Laev.

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann ütles ERRi uudisportaalile, et otsus sündis vastastikul kokkuleppel. "Aga ütleme nii, et on elus ka teisi põhjuseid, miks vahetevahel sellisele kokkuleppele jõutakse," märkis Nuutmann.

Küsimusele, miks ei ole juhatuses esindatud ühtegi ajakirjandusliku sisu eest vastutavat inimest, vastas Nuutmann, et Eesti Meedias on üks suur Postimees, kuus maakonnalehte, mitu telejaama ja kõigil neil on peatoimetajad-programmidirektorid, kes on sellise kaliibriga, et nad peaks n-ö kõik sel juhul juhatusse tooma.

"Pigem oleme võtnud selle seisukoha, et peatoimetajad on maksimaalselt vabad oma tegevuses ja pigem neil on olemas heas mõttes partneriks äripoole inimene, kes oskab paremini esitada tellimust nii turundusele, IT-le, digiarendusele ja müügile," selgitas Nuutmann.

Nädal tagasi teatas Eesti Meedia, et septembrist liituvad juhatusega Kristel Volver, Andrus Raudsalu ning Rivo Põldoja.