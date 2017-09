"Sa naudid tüki torti ja sul ei ole pärast seda tunnet, et pead kuhugi diivanile pikali viskama. Sul on sama hea tunne nagu siis, kui oled söönud klassikalist tervislikku toitu, näiteks brokolit ja kanafileed,“ lausub tervisliku toitumise kohviku Oivaline asutaja Karl-Ott Juhanson. Muide, kohvik Oivaline on ainulaadne Eestis ning üks väheseid omataolisi kogu maailmas.

Oivalise tervisliku toidu lugu sai alguse kümmekond aastat tagasi, kui toona 14-aastane Karl Ott otsustas kaalust alla võtta. "Mõtlesin, et aitab küll ja hakkasin oma toitumist jälgima. Võtsin nelja kuuga 13-14 kilo alla. Jälgisin toitumiskava, sõin iga päev pruuni riisi ja brokkolit ning lõpuks oli nii kõrini. Otsustasin proovida valmistada lahjemat torti, tuli välja, sõpradele meeldis ja sealt see edasi läks,“ võtab Karl-Ott ehk härra Oivaline oma loo lühidalt kokku.

Mis teeb aga Karl-Oti tordid nii tervislikuks? Tortides on kolm korda rohkem proteiini ning kaks korda vähem süsivesikuid ja rasva. Mune kasutatakse kordades vähem kui tavapäraselt, põhja tegemisel eelistatakse mandli- ja kookosejahu ning oluliseks koostisosaks on kodujuust. Magusa maitse annavad marjad, tsitruselised ja kookos. Kõigile mööndustele vaatamata on tordid imemaitsvad.

(Laura Strandberg)

"Võtsin klassikalise retsepti baasi, näiteks toorjuustutordi. Selles oli pool kilo suhkrut sees. Võtsin poole vähemaks, järgmine kord katsetades veel vähemaks. Niimoodi tegin seda torti korduvalt, kuni maitse oli hea, aga tulemus ei kannatanud,“ selgitab Karl-Ott retseptide loomise tagamaid.

Kuigi tervislikkus on üha enam moodi minemas, nendib härra Oivaline, siis ei suudeta jätkuvalt "tordi" ja "tervisliku toitumise" vahele võrdusmärki panna.

"Inimesed on ikka skeptilised, et kui on tort, siis see pole tervislik. Tegelikult peaks aru saama, et nimetus "tort“ ei ole asi, mis teeb ta ebatervislikuks. Küsimus on selles, mida see sisaldab ja kui palju,“ sõnab Karl-Ott. Ta toob näite, et teoreetiliselt võiks ennast haigeks süüa ka porgandist, kuid see on keerulisem – pärast nelja kilogrammi söömist saab inimene lihtsalt A-vitamiini üledoosi.

Karl-Ott Juhanson on viimased aastad müünud torte e-poe kaudu, kuid üha suureneva nõudluse tõttu avas augustikuus uksed hubase interjööriga kohvik Oivaline. Selle võib leida Põhja-Tallinnas aadressil Tööstuse 47b. Lähinädalatel on kohviku Oivaline valikusse lisandumas soolane menüü.

Plaanid on aga veel suuremad. "Meie eesmärk on aastaks 2025 olla tervisliku maiustamise Starbucks. Üle Euroopa,“ lubab Karl-Ott.

Et saada maiku Oivalise kohviku tortidest, korraldasime degusteerimise.

- Alustaksin sõnadega "oivalised tordid" ja seda sõna otseses mõttes. Esialgu olin väga skeptiline, sest kui head saavad ikka olla tervislikud tordid ja mis maitse neil on. Olin ju varemgi proovinud ökopoodides müüdavaid toortorte ja tervislikke torte, aga need mulle ei maitsenud. See külastus muutis aga kõike.

- Mulle meeldisid nendest tortidest absoluutselt kõik. Nii küpsetatud kodujuustu omad kui ka toortordid. Aga kui on vaja oma isiklikud lemmikud välja tuua, siis iiriselikööri-kohvi tort ja kookose-laimi tort.

- Tortidel on imeõhukesed mandlijahu täidisega põhjad ja kõik ülejäänu on suussulav, hõrk täidis.

- Toortortidest üllatas mind tiramisu-toortort. See ei maitse absoluutselt nii nagu oleks tegemist toortordiga, aga oli lihtsalt imeliselt hea.

- Kindlasti tahan ära märkida, et Oivalisest kohvikust on võimalik saada ka ökoloogilist kofeiinivaba kohvi. Iga kohvik kofeiinivaba kohvi veel paraku ei paku.

- Igatahes pean juba sõbrannadega plaani, millal lähme torte sööma, sest need tordid ei tee ju paksuks ja söö palju sisse mahub.

- Tordid olid väga maitsvad ning kui ma ei oleks enne sööma hakkamist teadnud, et tegu on tervislike ning kasulikke toitaineid täis tortidega, ei oleks sellest arugi saanud.

Tagantjärele mõeldes oli aga tervislike tortide maitse kohati isegi parem kui tavalistel. Nad olid kuidagi värskemad ja mahedamad ning pärast pikka degusteerimist ei olnud rasket tunnet ega süda paha. Tavaliste tortidega kipub aga nii minema.

- Olen väga suur magusasõber ning käin nädalas mitu korda kuskil väljas torti söömas, aga peale Oivalise kohviku külastust arvan, et edaspidi mujale asja pole. Valik on suur nii tavaliste kui toortortide seas ning samuti ootan suure huviga ka nende soolast menüüd.

- Magusaisu saab 100% rahuldatud ja kõhu saab ka mõnusalt täis. Pärast nende tortide söömist ei olnud mingit raskustunnet kõhus.

- Saadaval on palju erineva maitsega torte, seega igaüks peaks leidma endale meelepärase. Kuna valik on nii suur ja kõik lihtsalt ülimaitsev ning tervislik, siis parima tordi valimine oleks liiga keeruline.

- Minu üheks lemmikuks oli BANOFFEE OTT – mõnusalt kreemjas, õhuline ja suusulav banaani ja kondenspiima tort. Täiuslik kooslus, piisavalt magus, aga mitte üleliia. Lisaks on seda võimalik tellida nii gluteenivaba kui ka laktoosivabana. Samuti meeldis mulle väga VALGE ŠOKOLAADI-MAASIKA OTT.

Mahlane, värske, magusa ja hapuka ideaalne kooslus, selline tort võiks meeldida paljudele. Maasikad ja valge šokolaad sobivad omavahel suurepäraselt ja astelpalju tarretis lisab i-le täpi. Toortortidest tooksin välja MARJA-VALGE ŠOKOLAADI TOOR-OTT-i. Nagu nimigi ütleb on see tort mõnusalt marjane ja suvine. Jällegi saavad kokku magusus ja hapu, mis on väga hästi tasakaalus. Sobib kindlasti paljudele suvistele pidudele.

Kuni 20.09 (kaasa arvatud), ostes tüki torti saad kohvi/tee tasuta, salasõnaks "tordidieet".