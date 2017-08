End irooniliselt rahvavaenlaseks tituleerinud kinnisvaraettevõtja Toomas Mardi selgitab, miks ta oli nõus andma Põhja-Tallinnas asuva Sitsi 28 maja esimese korruse ruumid tervise arengu instituudile (TAI) üürile, et avada seal sõltlaste abikeskus.

"Olen enne lepingu sõlmimist suhelnud Sitsi 28 korteriühistuga, nende majahoidjaga, naabermaja majahoidjaga, Tartu ülikooli teaduriga, kes on valdkonda uurinud, Põhja-Tallinna linnaosa vanemaga, tema asetäitjaga, TAI-st kolme inimesega, kolme advokaadiga, kahe lasteaiaõpetajaga, kes töötavad praegu toimiva Lastekodu tänava KVK kõrval asuvas lasteaias," ütleb Mardi.

Pikalt Skandinaavias elanud Mardi jaoks sai otsustavaks Sitsi 28 kõrvalmaja lähedalt leitud juhuslik süstal. Tema sõnul korraldatakse seal noortele ekskursioone vanglatesse, narkomaanide KVK-desse, vaimuhaiglatesse ja mujale, et näidata neid inimesid ja seda, et nende probleemidega tuleb tegeleda, lihtsalt silma kinni panemine ei ole lahendus.

Mardi, kes küsib 76 m² eest 2000 eurot üüri (millele lisanduvad käibemaks ja kommunaalid, pluss seitse esimest kuud 2460 eurot kohanduste eest), ütleb et hinna paneb paika turg ning tal on kulunud sellele teiste projektide arvelt palju aega ning ka ruumide remondile on läinud umbes 28 000 eurot.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes