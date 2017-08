Vähemalt seitse inimest hukkus, kui Indias Mumbais varises kokku kuuekordne hoone. Majas viibis kümneid inimesi, keda hetkel rusude alt otsitakse.

Majavaring Mumbais (Reuters / Scanpix)

Elumajana kasutusel olnud ehitis varises kokku kohaliku aja järgi veidi enne kella üheksat hommikul, vahendab BBC. Päästeametnike sõnul on majja lõksu jäänud 40 inimest. Bhendi Bazaari nimelise turu lähistel asunud maja vanuseks arvatakse olevat ligi 100 aastat.

Ilmastikuoludest räsitud Mumbai on hetkel taastumas tugevatest vihmasadudest ning üleujutustest. Vähema kui kuu jooksul on Mumbais kokku varisenud juba kolm hoonet. Omavalitsuste sõnul on astutud samme, et inimesi taolistest ohtlikest majadest evakueerida.