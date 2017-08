Eile hommikul toimus liiklusõnnetus Ida-Virumaal Sillamäel, kus 82-aastane jalgrattur sai autolt löögi. Naine toimetati haiglasse, kus ta samal õhtul suri.

Õnnetus juhtus kella 9.30 ajal Tallinn-Narva maantee ja M. Rumjantsevi tänava ristmikul, kus kõnniteelt peateele keeranud jalgratturile sõitis otsa sõiduauto Seat, mille roolis oli 42-aastane naine. Jalgrattur sõitis teele kohas, kus on reguleerimata ülekäigurada, kuid hetkel ei ole teada, kas naine soovis teed ületada või edasi mööda maanteed sõita. Õnnetuse tagajärjel jalgrattur kukkus ning ta toimetati haiglasse, kus ta hiljem suri.

Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus. Tuletan meelde, et jalgratturil on kohustus sõidutee ületamisel või peateele välja sõites veenduda oma manöövri ohutuses. Ratta seljas ülekäigurajal teed ületades tuleb arvestada, et eesõigus on autojuhil. Selleks, et ülekäigurajal eesõigust omada, tuleb teed ületada jalgsi, ratas käekõrval. Kindlasti ei tohi ka siis sõiduteele tormata, vaid peab veenduma selles, et autojuht on teid märganud ning annab teed,“ lisas Joel Alla.