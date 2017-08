City24.ee tegijad lõid uue eestimaise portaali homer.ee , mille eesmärk on trendikate ja nutikate ideedega olla inimestele abiks oma kodu kujundamisel ja sisustamisel ning viia kiirelt ja mugavalt ostjad kokku müüjatega. Inspiratsiooni saamiseks külastati hiljuti näitleja ja muusiku Kristel Aaslaiu uut vanalinna kodu, kus ta näitas isetehtud mööblit ning jagas näpunäiteid, kuidas ruume sisustada.

Uut elukohta otsides ei osanud Kristel alguses vanalinnale mõelda, kuid olles terve rea kuulutusi läbi vaadanud, leidis ta viimaks põneva korteri, mille valikul oli tähtis osa asukohal – Kristel soovis elada kesklinnas, sest tal pole igapäevaselt võimalik kasutada autot.

„Olles nüüdseks juba mõnda aega vanalinnas elanud, olen hakanud seda piirkonda täiesti uue nurga alt hindama,“ sõnab Aaslaid. Ta peab ajaloolist linnaosa justkui linn-linnas keskkonnaks, sest igale poole saab kergesti jalutada ja see jätab väikese omaette asumi mulje.

Uus kodu ja vanad lemmikasjad

Kristel on Tallinnas elanud 2010. aastast, kokku kuues kodus ja enamasti kesklinnas. Selle ajaga on tal kogunenud asju, mis on ka uues kodus koha leidnud. „Kõige kauem on mul olnud triikraud ja tolmuimeja, mille ema Saaremaalt kaasa andis, kui Tallinnasse kolisin,“ räägib Aaslaid.

Lisaks ei suuda Kristel kuidagi lahti öelda oma mänguloomadest, need on ta kolides alati ühes võtnud. Lemmikaksessuaar, mis pärineb Kristelil samuti ammustest aegadest, on Kurvikas Linda ehk akustiline kitarr, mille kinkisid talle kunagi bändikaaslased.

Uue kodu sisustamine

Uue kodu on Kristel disaininud koos oma partneriga. Kodus peetakse tähtsaks, et asjadel oleks oma lugu, seega on paar läbi käinud erinevaid paiku. „Meie kodus on näiteks asju, mis pärit Ida-Virumaa reisilt või siis peegel, mille on teinud isa ja tütre väikefirma, samuti laud, mille leidsime vabriku kaltsukast jne. Kunagi tahaksin Taanist endale keraamikat tuua.“

Näitleja hindab väga Eesti disaini ning soovib tulevikus rohkem isikupärast Eesti disainerite toodangut muretseda. „Mulle meeldivad väga firma Oot-Oot diivanid, olen näinud nende iseloomuga ägedaid kastidest riiuleid, mida tahaks endale osta,“ kiidab Kristel oma hetkelemmikut eestimaiste tootjate hulgast.

Edaspidi tahab Kristel investeerida ka kööki, kus oleks köögisaar ning avarasse magamistuppa.

Kristeli kodus peab olema rahulik

Koduse tunde loob Kristeli sõnul see, kui kodus on rahulik olla. Praeguses kodus tunneb ta täielikku rahulolu, sest seal tekkiv turvaline ja mõnus tunne pole loodud kunstlikult. „Kui mulle sõbrad külla tulevad, tahan, et nad tunneks end minu kodus mõnusalt. Siiamaani on seda ka kõik tajunud, seega olen oma koduga äärmiselt rahul,“ sõnab Aaslaid.

Kristeli lemmikpaik

Kristeli kodus on tema lemmikpaigaks diivan, kus pärast väsitavat tööd mõnusalt lesida. Lisaks leidis ta algselt ebapraktilise trepialuse, mille alla ehitas õdusa istumis- ja lugemiskoha, pannes sinna madratsi ja padjad. Perenaine räägib, et oma pesas saab ta läbi lugeda stsenaariume ja teha tööd. „Lisaks minu lebotamisele saavad siin istuda sõbrad, kui nad külla tulevad,“ lausub Kristel. Ühtlasi valmistas ta „lebola“ kõrvale kahest taburetist ja vanast riiuli küljeseinast laua, kus hoida printerit ja arvutit, et kohe, kui on vaja midagi printida, saaks seda püsti tõusmata teha.

Kristeli soovitus esimese kodu soetajaile

Kristeli sõnul tuleb esimese kodu puhul välja mõelda, mida reaalselt vajatakse ja mida mitte. Tuleb orienteeruvalt hinnata, kui kaua korteris elatakse ja mõelda, mida selles eluetapis reaalselt vaja on, vältimaks ebamõistlikku tarbimist. „Asju kokku kuhjates võib hiljem tekkida probleem nende müümisega või sellega, et nendega pole midagi teha,“ teab Kristel. Lisaks tuleb ise praktilisi lahendusi leida, näiteks oma praeguses kodus ehitas Kristeli elukaaslane torudest stange.

Kristeli kolm soovitust kodu sisustamisel:

1. Karbid ja kastid on sinu sõbrad. Ära karda neid, need aitavad kodu puhtana hoida.

2. Julge katsetada! Asjadest, mis on üle, tee uued asjad. Näiteks olen kodus teinud kahest vanast taburetist ja vanast riiuliküljest laua printeri jaoks.

3. Pinteresti lahendusi katseta enne odavamate asjade peal, kuna internetist leitud näited ei pruugi näidata reaalset tulemust.

Vaata galeriid ja 360-kraadist videot siit>

Loe lisaks: Sisekujundusideede portaal homer.ee külastas Kristel Aaslaiu vanalinna kodu