Täna jätkub veteranpoliitiku Edgar Savisaare kohtuprotsess ja istungil on süüdistatavatest kohal vaid Savisaar oma kaitsjaga. Päevakava järgi uuritakse täna vaid kirjalikke tõendeid, kedagi tunnistajapinki oodata ei ole.

Nagu ka viimastel istungitel, käsitletakse täna ärimees Alexander Kofkini episoodi puudutavaid tõendeid. Kahtlustatakse, et toona Tallinna linnapeana töötav Savisaar kasutas oma ametivõimu kurjasti ära, aidates Kofkinil vanalinnas Raekoja platsil rendilepingut pikendada. Samuti süüdistatakse Savisaart selles, et ta mõjutas 2015. aastal toimunud rahvusvahelise INTA kongressi korraldamist, et kongressi toimumispaigaks saaks Kofkinile kuuluv Meriton hotell. Vastutasuks sai Savisaar Kofkinilt erinevate hüvede näol altkäemaksu.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus luges istungi alguses ette, kui palju sularaha Savisaare kodust läbiotsimisel leiti. Leiti 500-krooniseid, mille kogusumma oli 300 000 krooni. Eurosid oli nii 50 kui ka 500 kupüürides. Kokku leiti 186 000 eurot.