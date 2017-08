Rasedus ja sünnitus muudavad naise keha, venitades lihaseid, mõjudes rühile ja kehakaalule. Kuigi taastumine ja puhkamine ning väikse ilmakodanikuga kohanemine vajavad aega, ei suuda paljud naised võtta omaks välimusega seotud suuri muudatusi. Nii pöördutakse spetsialistide poole, kes aitaks keha taas vormi viia ning abistaks enesekindluse taastamisel.



Kotka Erahaigla ja Niine Nahakliiniku plastikakirurgi Pille Kirjaneni sõnul tuleb siiski enne plastikakirurgi kabinetti suundumist läbi mõelda, kas plaanitakse veel lapsi saada. Kui vastus on jaatav, siis pole mõistlik keha kirurgiliste protseduuridega muutma veel hakata. Pärast sünnitust tasub iluprotseduuridega oodata vähemalt pool aastat kuni aasta. Selle ajaga on näha, kui palju sidekude, mis rindade ja kõhu puhul välja venib, tagasi tõmbub.



“Kõhu- ja tuharapiirkond allub teatud määral edukalt ka tervislikule toitumisele ja aktiivsele liikumisele ning eelkõige pöördutakse ilukirurgi poole rindade välimuse tõttu, mis pärast sünnitust on sidekoe venimise tõttu harjumatult muutunud,” tõdes Kirjanen.

Ka imetamine muudab sageli rindade suurust.

“Kõige sagedasemaks probleemiks on rindade nn tühjus, mis on tingitud rinnanäärme koe mahu vähenemisest. Sage on ka naha lõtvusest tingitud rindade vajumine, kuid mõlemad muutused on sellised, kus plastikakirurg aidata saab,” kinnitas Kirjanen.