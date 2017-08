Kui USA Texase osariigist saabuvad viimastel päevadel aina uued ärevad teated üleujutuste kohta, on käesoleva suve jooksul Lõuna-Aasias keeruliste ilmastikuolude tõttu elu kaotanud juba üle 1000 inimese.

Teisipäeval, mil sadude leviala laienes, kasvas ka mure, et surmajuhtumite arv tõuseb piirkonnas veelgi, vahendab New York Times.

ÜRO sõnul on mussoonvihmade tagajärjel tekkinud üleujutuste ja maalihete tõttu otseselt kannatada saanud ühtekokku 41 miljonit Bangladeshis, Indias ja Nepalis paiknevat inimest. Samal ajal kui Houstonis toimuv on haaranud kogu maailma tähelepanu, on organisatsiooni ametnike sõnul Lõuna-Aasia katastroof üha areneva loomuga.

Nepalis, kus on suurimad üleujutused, on hävinenud tuhanded kodud. Inimeste päästmiseks on appi võetud elevandid, abivajajate aitamiseks ehitatakse bambusest ja banaanilehtedest parvesid. Siiski on piirkonnas kadunuks jäänud väga palju inimesi.

"See on viimaste aastate kõige hullem üleujutus," andis toimuvale hinnangu Rahvusvahelise Punase Risti kõneisik, Kathmandus viibiv Francis Markus.