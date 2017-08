Õhtulehe suvereporteri ridadest lahkus eile Eestis kuulsust koguv noor püstijalakoomik Daniel Veinbergs, kes jättis endast märgi maha.

Sotsiaalmeedias kogub kuulsust Veinbergsi lahkumiskink – kell pool viis hommikul Õhtulehe veebi jõudnud artikkel „Viljandi mees meisterdab koerteta jalgade jaoks puust koeri.“ "Uudise" juured ulatuvad tegelikult kolme aasta tagusesse aega, kus standup koomik Mikk Sügis reportereid parodiseeris.

Artiklist võis lugeda, et Viljandis elav 34aastane Heino on juba kaheksandat aastat valmistanud puidust koeri jalgadele, mis kunagi koerast ilma on jäänud.

Danieli lugu jõudis ka kurikuulsasse Facebooki gruppi. (Kuvatõmmis)

Lugejad muretsema ei pea, kuna artikkel polnud ilmselgelt päris ja keegi veel Eestist taolist idufirmat püsti pole pannud.

Soovime Danielile ikka seda, mida noortele koolilõpetajatele ajast aega: tuult tiibadesse ja õnnestumisi eluteel!