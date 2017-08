Neljapäeval, 31. augustil kell 18 läheb Õhtulehe Facebookis live'i

konspirituaalse jutusaate „Tere, Teile on Telegram!“ 9. osa, mida veavad

Õhtulehe loovjuht Anu Saagim ja Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas. Liisa-Indra Pajuste Seekord on saatekülaliseteks Dagmar Kase ja Liisa-Indra Pajuste, kellega

tuleb juttu veganlusest, loomade õigustest ja muidugi ka hiljutisest

kurvast uudisest, et Lool munatööstusele ebavajalikud tibud prügikasti

lämbuma visati. Miks veganlus, kas see tegelikult ka loomi aitab ja kas ka

üksikisiku valikud aitavad maailma muuta? Ja kas on tõesti võimalik, et

ainult taimi tarbivad inimesed ka tegelikult tervisest pakatavad? Liisa-Indra Pajuste veab populaarset veganblogi Banaanisaar

Ta on lõpetanud Cornelli Ülikooli taimedel põhineva toitumise kursuse, õppinud

laste toitumist Stanfordi Ülikooli kursusel, uurinud taimebioloogiat Tel

Avivi professori käe all, teinud läbi Eesti Võimlemisliidu ja Tallinna

Ülikooli treenerikoolituse ning läbinud Vegetarian Health Institute´i

põhjaliku taimetoiduprogrammi High Raw Vegan Mastery. Kraadiõpingute järgi

on Liisa-Indra riigiteadlane, lisaerialaks riigikaitse. Tööajal teeb ta

turundust ja avalikke suheteid, näiteks Eesti Loomakaitse Seltsile ja

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumile. Dagmar Kase

Dagmar Kase on pikaajaline vegan ja feminist, loovisik ja

kultuurikorraldaja Dagmar hoolib vägivalla, diskrimineerimise ja rõhumise

vähendamisest siin ja praegu. Dagmar on mõtisklenud mitmetel näitustel,

festivalidel ja konverentsidel ning mitmetes publikatsioonides nii Eestis

kui ka välismaal (Sirp, Eesti Päevaleht, Journal for Critical Animal

Studies, Vegan jt) ühiskonna olemuse üle. Viimastel aastatel on keskseteks

küsimusteks olnud soo pertseptsioon, identiteedi ja stereotüüpide

konstruktsioon ja deformatsioon, privileegid ning laiemas plaanis –

inimõigused, keskkonnaõigused ja loomade õigused. Saate teises pooles proovib Anu taas ühte põnevat ainet, mida ühed mürgiks

ja teised ravimiks peavad. Huvitav, mis ainega on tegu? Vihjeks - selle

vastu on aastaid peetud peavoolumeedia ja politsei vahendusel vihast sõda.

Ärge minge närvi, seekord ei ole tegu kanepiga...