Kui piruka juurde saab ainult riigihanke võitja, siis esimesel pilgul võib tunduda kummaline, et Eesti Buss ja Hansaliinid vaidlevad kohtus selle üle, kumma pakkumine on paremuselt teine. Konks on seaduses, mille kohaselt saab riigihanke võitnu pakkumist protestida hankel teisele kohale jäänud firma.

Tartu linn valis linnaliinide teenindajaks välja uue firma, kuid lepingut veel sõlmida ei saa, sest mitu pooleliolevat vaidlust on protsessi seisma pannud. Kõik asjaosalised tunnistavad, et bussivedude turul käib tihe konkurents ja võideldakse iga lepingu pärast.

„Ega see asi sellega veel lõpe, praegu käib vaidlus edasivaidlemise õiguse üle,“ ütleb Eesti Bussiga samasse kontserni kuuluva Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste. Ta lisab, et nii Eesti Buss kui ka Hansaliinid peavad GoBusi pakkumist liiga odavaks.

GoBusi esindaja Marko Paloveeri sõnul ei pea väited alapakkumisest paika. Nende pakutud hinnad on samaväärsed Pärnu linnaliinide hankel nähtuga. Seal osutus võitjaks Sebe, kes hakkas sel suvel Pärnu linnas sõitma.

„Tartu linnavalitsusel on tarvis vaid tulemused välja kuulutada, meie oleme valmis sõitma ja teenindama tartlasi nii hästi kui suudame,“ ütleb Paloveer.

Teise koha vaidlus sai alguse tähelepanelike Tartu linnavalitsuse ametnike süül, kes parandasid ilmse arvutusvea Eesti Bussi pakkumises ja tänu parandusele tõusis see kolmandalt kohalt teiseks. Heateo protestis Hansaliinid, kelle meelest ei olnud munitsipaalametnikel õigust parandusi teha ja arvestada tuleb firmade esitatud algpakkumisi. Riigihangete vaidlustuskomisjon oli Hansaliinidega sama meelt, kuid loomulikult ei meeldinud see Eesti Bussile, kes viis asja kohtusse.

„Eks vaidlus kestab nii kaua, kuni tõde on selgunud või kellegi tahtmine saadud,“ sõnab Hansaliinide juhatuse liige Andres Puskar.

„Tartu linnaliinid on suurima veomahuga avalik konkurss Eesti vabaturul, sest Tallinna liiniturg on suletud,“ ütleb Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. „Sellepärast on täiesti loomulik, et lepingu pärast protsessitakse.“

„Ega need ei ole pahatahtlikud vaidlemised,“ selgitab Puskar Hansaliinidest. „Riigihangete kohta kehtivad seadused on nii kokku pandud, et seal on palju halle tsoone. Sellepärast kohtusse minnakse ja selle jaoks kohus ongi.“

„Ükski avalik bussihange ei ole viimasel ajal möödunud vaidlusteta,“ lisab Kaljuste. „Praegu on seisma jäänud Viljandi linna ja maakonna bussiliinide hange, mis jõudis kohtusse juba pakkumiste esitamist.“

Haagi sõnul mingit paanikat Tartus veel ei ole, sest aega protsessimiseks on – uus firma peab Tartu linnaliinidel alustama 2019. aasta suvel. Iga Tartu bussihanget on saatnud vaidlused, mis alati kohtusse viidud, seepärast varus Tartu raad ka kõvasti aega.

Toppama jäänud riigihankel jõudsid kaalumisele kuus pakkumist, kus aastahinnad jäid 6,6 ja 8,3 miljoni euro vahele. Uus leping algab 2019. aasta 1. juulil ja kestab 10 aastat. Kõik Tartu 64 bussi peavad olema uued ja sõitma gaasiga.

Neli suurt ruulivad bussiturul